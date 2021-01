Neujahrsempfänge in Gelsenkirchen: Das ist geplant

Ein vollbesetztes Musiktheater: So sah es beim Neujahrsempfang der Stadt Gelsenkirchen im vergangenen Jahr aus. In diesem Jahr ist das wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

Gelsenkirchen Normalerweise ist der Januar in Gelsenkirchen der Monat der Neujahrsempfänge. Das ist in Corona-Zeiten natürlich anders.

Diese Tradition gehört zum Monat Januar wie das Feuerwerk oder die Sternsinger: Die Stadt Gelsenkirchen, die politischen Parteien und andere Organisationen laden zum festlichen Neujahrsempfang. Das ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Doch gibt es alternative Formate? Wir haben uns einmal umgehört.

Die Stadt Gelsenkirchen lädt für gewöhnlich für einen Freitagabend Mitte Januar ins Musiktheater ein: Im vergangenen Jahr etwa standen eine Rede des damaligen Oberbürgermeisters Frank Baranowski, ein bisschen Show von MiR-Künstlern, Kabarett und eine Talkrunde auf dem Programm, das alles vor etwa 800 Gästen. In diesem Jahr ist das natürlich undenkbar. "Wir haben schon im Dezember entschieden, auf den Neujahrsempfang zu verzichten", sagt Stadtsprecher Jan Totzek. Es werde den Empfang auch nicht in digitaler Form geben. Nichtsdestotrotz werde Oberbürgermeisterin Karin Welge Neujahrsgrüße verschicken - in welcher Form das geschehen wird, wollte Totzek noch nicht verraten.

Gelsenkirchener CDU will Empfang nachholen

Auch die beiden Parteien, die seit der Kommunalwahl vom vergangenen Herbst die Große Koalition in Gelsenkirchen bilden, wollen auf Alternativangebote zum Neujahrsempfang verzichten. "Wir denken über ein digitales Angebot nach", so Gelsenkirchens SPD-Chef Markus Töns, der Bundestagsabgeordnete zeigte sich aber skeptisch. "Es geht ja bei einem Neujahrsempfang immer auch darum, sich mit Multiplikatoren zu treffen - das ist bei einem digitalen Format ja kaum möglich", so Töns.

Ähnlich argumentiert CDU-Kreisvorsitzender Sascha Kurth. "Wenn man den Neujahrsempfang ins Internet überträgt, hätte man sicherlich die Möglichkeit, wie sonst auch interessanten Rednern zuzuhören", so Kurth. "Aber man hat eben keine Gelegenheit zur Netzwerkpflege." Aus diesem Grund hatten sich die Gelsenkirchener Christdemokraten entschieden, den Neujahrsempfang im Januar abzusagen. "Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben", so Kurth. Sobald die Corona-Situation das wieder zulasse, wolle man den Empfang nachholen.

FDP setzt traditionell auf einen Empfang im Frühjahr oder Sommer

Bei der FDP muss nichts abgesagt werden, weil die Partei in Gelsenkirchen traditionell keinen Neujahrsempfang veranstaltet. "Wir haben uns schon vor Jahren dazu entschieden, einen Frühjahrs- beziehungsweise Sommerempfang auszurichten", sagt die Fraktionsvorsitzende Susanne Cichos. Da der sowieso in der warmen Jahreszeit unter freien Himmel stattfindet, zeigte sich Cichos optimistisch, den Empfang in diesem Jahr wie geplant durchzuführen.

Bei den Grünen habe man bereits eine digitale Weihnachtsfeier an den Start gebracht, berichtet Kreisvorsitzender Jan Dworatzek. "Die kam gut an." Insofern überlege man noch, ob man beim Neujahrsempfang ähnlich vorgehen wolle. Dworatzek findet es aber angesichts der Corona-Lage schwierig, eine festliche Feier auszurichten. "Viele Menschen haben Angehörige verloren - da wäre so etwas unpassend." Daher plädiert er dafür, den Empfang im kleineren Rahmen nachzuholen, wenn genügend Menschen geimpft seien.

DGB-Empfang ist im Internet zu sehen

Nicht verschieben will der DGB-Bezirk Emscher-Lippe seinen Neujahrsempfang. Die eigentliche Veranstaltung am kommenden Freitag in der Stadthalle Gladbeck hat der Gewerkschaftsbund abgesagt, virtuell kann man sich den Neujahrsempfang aber im Internet anschauen, beispielsweise auf dem Youtube-Kanal des DGB.

Pandemie-bedingt fällt auch der traditionelle Neujahrsempfang der Regierungspräsidentin in diesem Jahr aus. Stattdessen plant die Bezirksregierung Münster für die erste Jahreshälfte einen kulturellen Frühlingsempfang, der im „Musiktheater im Revier“ in Gelsenkirchen stattfinden soll. Eine Videobotschaft von Regierungspräsidentin Dorothee Feller findet sich ebenfalls im Internet.

