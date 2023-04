Alle Schalker können mitmachen, beim neuen Projekt des Stadterneuerungsteams. Erwachsene und Kinder sind gefragt: Was bedeutet Heimat für sie?

Heimatwerkstatt Neues Projekt startet: Was bedeutet Heimat für Schalker?

Gelsenkirchen-Schalke. Ein neues Projekt für den Stadtteil und alle Schalker können mitmachen. Dabei sind Erwachsene und Kinder gefragt: Was bedeutet Heimat für sie?

„Identifikation mit Deiner Stadt“ – unter diesem Leitthema möchte das Stadterneuerungsteam des Stadtteilbüros Schalke mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils erarbeiten, was eigentlich Heimat für sie bedeutet. Der Titel des neuen Projekts, das demnächst an den Start geht: Heimatwerkstatt Schalke. Und alle können mitmachen: An dem Projekt sollen sich nicht nur Erwachsene beteiligen, sondern auch die Kinder.

Neues Projekt in Gelsenkirchen: Was bedeutet Heimat für die Schalker?

Die Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, 25. April, um 18 Uhr im Haus Eintracht, an der Grillostraße 57, statt. Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Fotos, Karten, Zeitungsartikel und andere Erinnerungsstücke aus Schalke, die ein Heimatgefühl wecken, dürfen gerne mitgebracht werden.

Grundsätzlich sollen in den Heimatwerkstätten Ideen zum Thema Heimat entwickelt werden. „Im Diskurs werden Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und das lokale Gemeinschaftsgefühl gestärkt“, heißt es seitens der Stadt. Neben dem Austausch untereinander und dem Kennenlernen von Nachbarinnen und Nachbarn soll dabei auch ein künstlerischer Ansatz verfolgt werden, der später für alle im öffentlichen Raum sichtbar sein soll.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Kooperationspartner des Projekts sind die Zoom Erlebniswelt und das Musiktheater im Revier (MiR). Das Projekt wird durch das Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ gefördert.

Anmeldungen zur Auftaktveranstaltung nimmt das Stadtteilbüro Schalke unter (0209) 40 85 87 66 entgegen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen