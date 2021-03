Projekt Neues Projekt für zugewanderte Frauen in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Neues Projekt für Frauen mit Zuwanderungsgeschichte aus vier Gelsenkirchener Stadtteilen: So will „Frauen stark GEmacht“ Stütze und Hilfe sein.

Pünktlich zum Internationalen Frauentag am 8. März startete in Gelsenkirchen das Projekt „Frauen stark GEmacht!“. Es richtet sich an alle Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, Träger ist der Verein „Eltern für Eltern – Brücke e. V.“ Im Mittelpunkt aller Projektarbeit: die gesellschaftliche Teilhabe und die Erstarkung des Selbstwertgefühls der Frauen.

„Wir erhoffen uns durch die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit und die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen innerhalb der Familie und Gesellschaft ein neues Bewusstsein bei den Teilnehmenden zu schaffen“, so Vereinsvorsitzende Melahat Tonyali. „Wir möchten das Phänomen häuslicher Gewalt enttabuisieren. Wir möchten alle Frauen dazu zu ermutigen, eigenständige Entscheidungen zu treffen, ihre Selbstständigkeit zu stärken“, berichtet Vereinsvorsitzende Özlem Schröder.

Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt und wird vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration unterstützt. Vier Gelsenkirchener Stadtteile stehen im Fokus des Projektes: Ückendorf, Horst, Stadtmitte und Schalke. Die Idee dahinter: Während des Förderzeitraums sollen jeweils 15 Frauen mit Zuwanderungsgeschichte pro Stadtteil in den vier Modulen Dozentenvorträge, Workshops, Exkursionen und Frauencafé unterrichtet werden. Im Vordergrund stehen dabei Themen wie „Frauen und Gewalterfahrungen“, „Selbstwertgefühl und Selbstschutz“ sowie „Empowerment“.

Gleichstellungsbeauftragte: „Wichtiges Unterstützungsangebot für Frauen“

„Damit macht der Verein ein wichtiges Unterstützungsangebot für Frauen. Gerade in Zeiten einer weltweit anhaltenden Pandemie und der damit einhergehenden Einschränkungen, die das häusliche Konfliktpotenzial und die Gefährdungsmomente für Frauen erhöhen, bietet das Projekt eine wichtige Stütze für Frauen“, findet Dagmar Eckart, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gelsenkirchen und Kooperationspartnerin des Projektes.

Der Dokumentarfilmer Serhat Alim hält die Projekt-Arbeit in einem Film fest. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es unter 0179/7962397 oder auch per Mail unter efebruecke@gmx.de.