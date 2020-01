Ückendorf. In Gelsenkirchen gibt es ein neues Poetry Slam-Format – Kluk – genannt. Das Angebot soll Kulturfans unter der Woche erreichen.

Neues Poetry Slam-Format im Gelsenkirchener „Subversiv“

Mit dem neuen Jahr bekommt Gelsenkirchen eine neue Kulturveranstaltung: Am 14. Januar 2020 findet erstmals im „Subversiv“ an der Bochumer Straße 138 ein Poetry Slam statt, bei dem Menschen mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander antreten – und das Publikum stimmt dann darüber ab. Ab 19 Uhr ist Einlass und um 19.30 Uhr beginnt die Show.

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung, um dem Kultur- und Unterhaltungsprogramm in der Stadt noch eine neue Komponente hinzuzufügen. Zwar gibt es bereits mehrere Poetry Slams in Gelsenkirchen, doch finden sie in der Regel am Wochenende statt und sind eher dezentral gelegen. Das neue Event mit dem Namen „KLUK – Krasse Literatur und Kokolores“ holt das Format nun in Kooperation mit dem Subversiv Gelsenkirchen in die Mitte des Geschehens und gibt damit eine Möglichkeit für einen unterhaltsam-schönen Abend unter der Woche.

Marius Hanke moderiert die Veranstaltung

Um den Abend für die Gäste möglichst vielseitig zu gestalten, stellt Marius Hanke die Künstlerinnen und Künstler sehr bewusst zusammen – mit Szenegrößen und Ausnahmetalenten aus der Region. Für die Premiere am 14. Januar sind das: „Christofer mit F“ aus Essen – Latein-Lehrer, Vize-NRW-Meister im Poetry Slam und Umwelt-Aktivist –, dazu Lena Meckenstock aus Dortmund als Nachwuchskünstler sowie NRW-Landesfinalist „Andi Substanz“ aus Münster, der gern Rap-Einlagen einbaut und schlussendlich Julia Crüsemann aus Essen als weitere Newcomerin.

Für Spontanentschlossene besteht die Möglichkeit, neben den Protagonisten erste Bühnenerfahrung zu sammeln. Gerne außerhalb der Wertung. Interessenten melden sich am besten direkt unter info@zwergriese.com. Karten gibt es im Vorverkauf über Eventbrite für 8 Euro bzw. 6 Euro (Schüler und Studenten) zzgl. VVK-Gebühren. Und für alle die, die knapp bei Kasse sind: An der Kasse Bescheid sagen. Bis zu fünf Personen bekommen den Eintritt dann für einen symbolischen Euro.