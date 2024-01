Neues Jahr, altes Leid: Illegale Müllberge in Gelsenkirchen

Ein riesiger Haufen (Sperr-)Müll vor dem gelben Haus an der Leipziger Straße im Stadtteil Gelsenkirchen-Schalke. Mitarbeitende von Gelsendienste und des Ordnungsamtes suchen in dem Abfall nach Hinweisen zu den Verursachern.

Gelsenkirchen-Schalke Unbekannte haben Anwohner in Schalke geschockt. Auf einem Gehweg türmt sich ein illegaler Müllberg auf. Suche nach den Tätern läuft.

„The same procedure as every year“. Dieser Satz des legendären Sketches und Silvester-Klassikers „Dinner for One“ trifft in anderer Weise auch auf Gelsenkirchen zu. Und zwar, wenn es um illegale Müllkippen geht, die zumeist unbekannte Menschen in Nacht-und-Nebel-Aktionen in der Emscherstadt hinterlassen - ein wiederkehrendes Problem.

Geschockte Schalker Anwohner: Aus Transportern Müll auf die Straße geworfen

Aktuell zum Jahreswechsel haben sich Unbekannte nach Berichten von Anwohnern die Leipziger Straße in Schalke als temporäre Deponie ausgesucht. Demnach haben Mieter zunächst am Samstag (30. Dez.) eine überschaubare Menge Sperrmüll auf den breiten Gehweg gestellt. In der Nacht zu Silvester sei dann dort aus Transportern zusätzlicher Müll auf die Straße geworfen worden. Nachbar umliegender Häuser hätten dann zudem auch noch die Gelegenheit ergriffen, weiteren Unrat loszuwerden. Das Resultat ist ein beachtlicher Abfallberg.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Alarmierte Mitarbeiter von Gelsendienste und des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) waren am Donnerstag (4. Jan.) bereits vor Ort und haben in den Hinterlassenschaften nach Hinweisen auf mögliche Verursacher gesucht. Die bislang größte Menge illegalen Mülls haben unbekannte Täter im Oktober 2022 am Resser Wäldchen an der Holzbachstraße hinterlassen: 17 Tonnen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen