Neues Geschäft im Gelsenkirchener Bahnhof öffnet bald

Gelsenkirchen. Im Gelsenkirchener Hauptbahnhof öffnet bald ein neues Geschäft. Wo früher Rossmann war, erhält bald diese große Kette Einzug.

Lange Zeit stand die Ladenfläche am Haupteingang des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs leer. Wo einst die Drogeriekette Rossmann war, soll bald ein neuer Rewe to go öffnen. Das Sortiment ähnelt dem der normalen Rewe-Filialen. Neben allerlei länger haltbaren Waren, wird auch frisches Obst und Gemüse angeboten.

Mit dem neuen Angebot im Hauptbahnhof ist es in Gelsenkirchen dann auch wieder sonntags und an Feiertagen abseits von Tankstellen möglich, für den Haushalt einzukaufen. Im Sommer 2021 hatte Rossmann seine Filiale im Bahnhof geschlossen. Seither stand die Deutsche Bahn als Eigentümerin der Immobilie mit Interessenten für eine Nachnutzung im Austausch.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen