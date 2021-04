Neues Corona-Schnelltestzentrum am Gelsenkirchener Hellweg

Die Baumarktkette Hellweg bietet in Gelsenkirchen Corona-Tests an. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Im Gelsenkirchener Bau- und Gartenmarkt Hellweg eröffnet ein neues Corona-Schnelltestzentrum. Mit negativem Test können Bürger einkaufen.

Ab sofort hat er geöffnet: Am Gelsenkirchener Bau- und Gartenmarkt Hellweg an der Lockhofstraße 2 können Kunden einen Corona-Schnelltest durchführen lassen. Ein entsprechendes Zentrum wurde eröffnet. Das gab die Kette am Montag bekannt.

So werden derzeit an allen Hellweg-Filialen in Nordrhein-Westfalen Schnelltestzentren geplant und erbaut. Vor dem Einkaufen habe dadurch jeder Kunde die Chance, einen kostenlosen Bürgertest zu absolvieren. „Zum sicheren Einkaufen trägt auch bei, dass alle Hellweg-Mitarbeiter Selbsttests erhalten, um sich regelmäßig auf das Coronavirus zu testen“, ergänzte Marktleiter Verdat Sentürk.

Das sind die Öffnungszeiten des Gelsenkirchener Hellweg-Baumarkts

In dem Markt können die Kunden per Click and Meet mit negativem Testergebnis sowie per Click and Collect einkaufen. Für alle Kunden ist im Gartenmarkt der Einkauf von Pflanzen und Zubehör möglich. Gewerbetreibende können (gegen Gewerbenachweis) weiterhin Produkte aus dem gesamten Bau- und Gartenmarktsortiment kaufen, hieß es von Hellweg weiter. Die Filiale in Gelsenkirchen hat von Montag bis Freitag sowie am Samstag von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

