Das Buch „Die Heinzelmännkes“ beinhaltet zahlreiche Zeichnungen von Benjamin Bäder und spielt auch in Gelsenkirchen.

Kunst & Kultur Neues Buch: „Heinzelmännekes“ helfen auch in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Im neuen Buch von Benjamin Bäder und Werner Boschmann helfen die „Heinzelmännekes“ im Ruhrgebiet aus – natürlich auch in Gelsenkirchen.

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk mit einer gehörigen Portion Lokalkolorit ist, dem sei „Die Heinzelmännekes“ empfohlen. In diesem neuen Buch von Benjamin Bäder (Zeichnungen) und Werner Boschmann (Text) haben die berühmten Heinzelmännchen ihrer Stammheimat Köln den Rücken gekehrt und sind ins Ruhrgebiet weitergezogen. Dort legen sie natürlich auch in Gelsenkirchen einen Zwischenstopp ein – und kommen „hier inne Stadt ganz schön rum“.

Erster Halt in Gelsenkirchen für die „Heinzelmännekes“ ist die Trabrennbahn

Die „Heinzelmännekes“ locken im gleichnamigen Buch den US-Multimilliardär Elon Musk nach Gelsenkirchen. Der investiert etwa auf der Halde Rheinelbe in Ückendorf. Foto: Benjamin Bäder

Sie tragen rote Uniformen, die legendären Zipfelmützen inklusive. Doch bei aller äußerlichen Putzigkeit: Dies ist kein Bilderbuch für Kinder! Sondern eine Rundreise zum Schmökern mit schräg-schönen Reimen durch die Region zwischen Ruhr und Emscher – und zwar für all jene, die mit einem Augenzwinkern auf ihre Heimat schauen.

Ihr Weg durch Gelsenkirchen führt die fleißigen Helfer zur Trabrennbahn in die Feldmark. Dort treffen sie auf Lady Perfect. Und auch die Stute beherrscht die hiesige Mundart perfekt: „Wat treibt euch Trupp von Mickerdierken denn in mein Stall nach Gelsenkirken?“, fragt sie die unangemeldete Besucherhorde. Und die kesse Antwort der kleinen Helfer lässt nicht lange auf sich warten: „Wir wollen mit ein paar Tricks und Tücken die Arbeitslosenquote drücken.“ Um das zu schaffen, bemühen sich die Heinzelmännekes um namhafte Investoren – gemäß dem Motto: „Willze Gelsenkirchen rocken, musse ein wie Elon locken.“ Und der Multimilliardär sagt spontan zu. Mit erstaunlichen Effekten. Aber lesen Sie am besten selbst...

Zeichnungen von der Nordsternpark-Brücke und der Halde Rheinelbe

Erschienen ist das 64-seitige Buch im Bottroper Verlag Henselowsky Boschmann. Es kostet 9,90 Euro und ist im hiesigen Buchhandel erhältlich. Zu den Motiven der über 50 farbigen Zeichnungen im Buch, die aus der Feder von Benjamin Bäder stammen, gehören auch die Halde Rheinelbe oder die rote Doppelbogenbrücke im Nordsternpark. ISBN 978-3-948566-08-1. Weitere Infos im Netz: www.vonneruhr.de.

