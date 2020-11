Neuer-Stiftung sagt seit 10 Jahren Kinderarmut den Kampf an

Erst 24 Jahre alt war Fußballprofi Manuel Neuer , als er eine Stiftung gründete, um benachteiligte Kinder und Jugendliche in seiner Heimatstadt Gelsenkirchen zu unterstützen. Nun feiert die „Manuel Neuer Kids Foundation“ (MNKF) ihren zehnten Geburtstag – und blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück.

Hendrik Schulze-Oechtering , langjähriger Freund von Neuer , ist seit 2013 Geschäftsführer der Stiftung. „Manuel rief mich damals an und fragte, ob ich ein paar kleine Projekte organisieren möchte“, erinnert er sich. Zu diesem Zeitpunkt war er der einzige Mitarbeiter der MNKF. Heute beschäftigt sie 15 Festangestellte und zehn Honorarkräfte, dazu kommen Ehrenamtler und Bundesfreiwilligendienstleistende. Etwa sechs Millionen Euro sind bisher in die gemeinnützige Arbeit der Stiftung geflossen.

Manuel Neuer Kids Foundation wurde vom Projektförderer zur Trägerstiftung

Hendrik Schulze-Oechtering ist seit 2013 Geschäftsführer der Manuel Neuer Kids Foundation. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Mit der Armut in seiner Heimatstadt sei Neuer schon früh in Kontakt gekommen, berichtet Schulze-Oechtering: „Er merkte schon als Schüler, dass immer die gleichen Kinder krank waren, wenn es auf Klassenfahrt ging. Oder, dass ihn immer wieder die gleichen Kinder fragten, ob er sein Pausenbrot mit ihnen teilen würde.“ Aus diesen Kindheitserfahrungen sei später der Wunsch entstanden, der Stadt, der er so viel zu verdanken habe, etwas zurückzugeben.

Als Schulze-Oechtering den Geschäftsführerposten übernahm, war die MNKF ein reiner Projektförderer . Noch heute unterstützt sie verschiedene Institutionen in Gelsenkirchen finanziell. So förderte sie beispielsweise im vergangenen Jahr zwei Projekte der Gesamtschule Berger Feld – wo Neuer einst selbst die Schulbank drückte –, eine Ferienfreizeit der Pfarrei St. Urbanus und das Projekt „Soziales Lernen am Weissenhäuser Strand“ des Berufskollegs am Goldberg.

Manus in Buer bietet Anlaufstelle für Kinder aus sozial schwachen Familien

Kern der Stiftungsarbeit ist allerdings mittlerweile das „Manus“ in Buer . 2013 als Wohnhaus übernommen, dann für 1,6 Millionen Euro entkernt, neugebaut und gestaltet, bietet das offene Kinder- und Jugendhaus heute eine Anlaufstelle für täglich bis zu 90 Kinder aus sozial schwachen Familien. 95 Prozent von ihnen, so schätzt Schulze-Oechtering, stammen aus Haushalten von Bedarfsempfängern. Viele haben einen Migrationshintergrund.

Das „Manus“ in Gelsenkirchen-Buer: In Nicht-Corona-Zeiten tummeln sich bis zu 90 Kinder und Jugendliche täglich dort. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Im Manus werden sie von zwei Sozialpädagogen und drei Erziehern betreut, können an Bildungsangeboten und erlebnispädagogischen Aktivitäten teilnehmen und bekommen ein warmes Mittagessen. „Uns ist wichtig zu betonen: Wir kein Jugendfreizeittreff, sondern eine Bildungseinrichtung “, sagt Schulze-Oechtering, „denn Bildung ist das A und O für diese Kinder, um aus der Armutsspirale herauszukommen.“ In diesem Monat konnte die Stiftung ein zweites Manus in Bottrop eröffnen.

Das nächste Ziel? Erst einmal das Manus sicher durch die Corona-Krise bringen

„Hätte man das Geld weiterhin nur in Einzelprojekte gesteckt, wäre das zwar auch sinnvoll gewesen, hätte aber etwas vom Gießkannenprinzip gehabt. Dass wir mittlerweile eine Trägerstiftung sind, macht uns nachhaltiger“, bilanziert Schulze-Oechtering den Weg, den die MNKF in den letzten Jahren gegangen ist. Ein Großteil der eingenommenen Spendengelder fließe deshalb heute in die Arbeit des Manus, dessen Betriebskosten sich in etwa auf 350.000 Euro belaufen.

Digitale Kampagne zum Jubiläum Ihren zehnjährigen Geburtstag feiert die Manuel Neuer Kids Foundation aufgrund der Corona-Pandemie mit einer digitalen Grußkampagne : Unter dem Motto „10 Jahre und noch mehr…“ kommen Persönlichkeiten zu Wort, die das Wirken der Stiftung teils seit den Gründungstagen unterstützen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel schickte persönliche Grüße. Diese und viele weitere werden rund um den 25. November auf den Social-Media-Kanälen der MNKF veröffentlicht und auf der Stiftungsseite www.manuel-neuer-foundation.de dokumentiert.

Für die Zukunft laute das Ziel nun zunächst einmal, die Finanzierung des Bueraner Manus zu sichern. Denn, so Schulze-Oechtering: „Wie groß die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Arbeit sind, können wir noch nicht sagen. Klar ist aber, dass viele Firmen erst einmal selbst wieder auf die Beine kommen müssen. Wie spendenfreudig sie dann noch sind, bleibt abzuwarten.“

„Langfristig würden wir gern ein weiteres Manus irgendwo in Deutschland eröffnen“

Im Manus Bottrop , das laut dem Geschäftsführer für die nächsten zehn Jahre finanziert ist, müsse dagegen erst einmal der durch Corona stark ausgebremste Betrieb anlaufen. Trotzdem: „Langfristig würden wir gern ein weiteres Manus irgendwo in Deutschland eröffnen“, sagt Schulze-Oechtering.