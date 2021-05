Nathanel Pretzel, 31, aus Wien ist der neue Vorbeter der jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen. Am Freitag, 14. Mai, dem Tag des Festes des Erhalts der Zehn Gebote, feierte er mit andern Gläubigen in der Synagoge. Zuvor hatte es vor dem Gebäude noch eine große Solidaritätsaktion mit der jüdischen Gemeinde gegeben.