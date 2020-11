Gelsenkirchen-Heßler. Unterstützung für Händler in Zeiten des Shutdowns: In der neuen Serie „HeimatGEschenke“ dürfen sie sich vorstellen. Erste Station: die „Näheule“.

Auf 27 Quadratmetern gibt es jede Menge zu entdecken: An Kleiderstangen hängen T-Shirts und Taschen, in Regalen reihen sich Tassen aneinander und auf Tischen sind buntgemusterte Kulturbeutel, Babybekleidung, Platzsets, Kirschkernkissen und mehr platziert. Bei der „Näheule“ in Gelsenkirchen entsteht liebevoll Genähtes und Bedrucktes in Eigenproduktion.

Wie die Gelsenkirchenerin Andrea Fargnoli die schönsten Geschenke zum Fest anbietet

Andrea Fargnoli führt seit vier Jahren das kleine Lädchen am Fersenbruch 17, seit 2014 ist sie mit ihrem Gewerbe nebenberuflich selbstständig. Zunächst in der Feldmark, kurzzeitig im eigenen Keller und nun in Heßler. Ihre Leidenschaft entwickelte sie, als ihre Tochter den Kindergarten besuchte. Dort wurde viel gebastelt und genäht. Die 52-Jährige nähte so viel, dass andere Mütter sie ermutigten, einen eigenen Laden zu eröffnen. Sie unterstützten Andrea im ersten Jahr finanziell, so dass die Ladenmiete gedeckt war.

Inspirationen für Weihnachtsgeschenke Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen fallen aufgrund der Corona-Pandemie aus. Für lokale Labels und Läden keine einfache Zeit, um sich und ihre Produkte zu präsentieren. Mit der neuen WAZ-Serie „HeimatGEschenke“ möchten wir diesen eine Plattform geben. Zeitgleich bieten wir unseren Lesern Inspirationen für mögliche Weihnachtsgeschenke, die in Handarbeit entstanden sind und einen lokalen Bezug haben.

Mittlerweile leitet Andrea Fargnoli dort in den Abendstunden auch Nähkurse . Coronabedingt und aufgrund der Raumgröße kann die hauptberufliche Krankenkassenmitarbeiterin sie derzeit nicht anbieten. Auch Märkte und Veranstaltungen, wo die gebürtige Gelsenkirchenerin ihre selbstgefertigten Waren verkaufte, fallen in diesem Jahr weg. Derzeit rattert nur ihre eigene Nähmaschine in dem kleinen Laden.

Bestens als Weihnachtsgeschenke eignen sich Kosmetikbeutel, Kuschelkissen, Babyhosen

Ganz schön kreativ: In Andrea Fargnolis „Näheule“ gibt es liebevoll gestaltete Geschenke, passend zum Fest. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Bestens als Weihnachtsgeschenke eignen sich die Kosmetikbeutel (bis 9,50 Euro), Leseknochen für den Nacken (15 Euro), Kuschelkissen in Tierform (23 Euro), Babyhosen mit passendem Halstuch bis Größe 68 (18 Euro) oder Topflappen (5 Euro) aus buntgemusterten Stoffen oder mit Aufdruck.

Ihr Mann Giuseppe Fargnoli kümmert sich um den Bedruck. Dafür arbeitet er an einer Transferpresse, die sich im Keller befindet. Derzeit gibt es auch Christbaumkugeln in verschiedenen Größen mit Ruhrgebietssprüchen (bis 2,50 Euro) oder mit Fotodruck (je nach Größe für 9,50 oder 12,50 Euro). Die „Glück auf“-Tassen oder eine Tasse mit dem Steigerlied“ kosten 9,50 Euro.

Andrea Fargnoli: „Uns ist es wichtig, dass die Sachen bezahlbar sind“

Ein Highlight ist auch die Hundeleine für 17,50 Euro, auf deren Handgriff beidseitig ein Foto des eigenen Vierbeiners gedruckt wird. „Uns ist es wichtig, dass die Sachen bezahlbar sind. Der Großteil kostet nicht mehr als 20 Euro“, sagt Fargnoli. Auf Sonderwünsche geht die 52-Jährige ebenfalls ein.

In diesem Jahr gibt es auch Mund-Nasen-Bedeckungen aus Stoff sowie Tassen und T-Shirts, auf denen die Zahl „2020“, eine Klopapierrolle, eine Maske sowie der Schriftzug „Egal“ abgedruckt ist. Die Idee dafür entstand im ersten Lockdown, als Andrea Fargnoli ihren Laden komplett schließen musste.

Geöffnet hat der donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und samstags von 10 bis 13 Uhr. Wer es nicht schafft vorbeizukommen, kann auch telefonisch unter 1590 6633999 , per Mail an info@naeh-eule.de oder über naeh-eule.de Kontakt aufnehmen.