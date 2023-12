Neue Straßensperrungen nach Rohrschäden in Gelsenkirchen

Wie hier an der Feldmarkstraße sind in Gelsenkirchen nun weitere Straßen wegen Schäden an Trinkwasserleitungen gesperrt.

Gelsenkirchen. Wegen Schäden an Trinkwasserleitungen sind in Gelsenkirchen an zwei Stellen Straßen gesperrt. Anwohner können sich an Wasserwagen versorgen.

Wie Gelsenwasser mitteilt, ist es in den Morgenstunden am Mittwoch (6.12.) in Gelsenkirchen zu zwei Schäden an Trinkwasserleitungen gekommen. Aufgrund von Unterspülungen der Fahrbahn wurde die Hackhorststraße zwischen den Straßen Frankenhof und Schoppenkamp in Heßler für den Fahrzeugverkehr in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Straßensperrung wird voraussichtlich bis zum Ende der nächsten Woche dauern.

Gelsenwasser hat die Wasserleitung in der Hackhorststraße zwischen der Grothusstraße und der Straße Roßkamp gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden, heißt es. Anwohner können sich an zwei Wasserwagen mit Trinkwasser versorgen.

Zu einem Schaden am Wasseranschluss eines Wohnhauses kam es außerdem an der Frankampstraße 77. Wegen Unterspülungen im Kreuzungsbereich der Fahrbahn wird die Zufahrt von der Frankampstraße in die Borgswiese für den Verkehr bis voraussichtlich zum 8. Dezember voll gesperrt.

Umleitungen sind jeweils ausgeschildert.

Wegen eines Schades an einer Wasserleitung ist auch die Feldmarkstraße bereits seit dem 17. November zwischen der Holbeinstraße und Küppersbuschstraße voll gesperrt.

