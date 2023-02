Neue Stipendiaten des Musikvereins Gelsenkirchen stehen fest

Gelsenkirchen. Musikverein Gelsenkirchen hat beide Stipendiumsplätze für 2023 vergeben: einen teilen sich zwei Schwestern, einer geht an einen Elftklässler.

Auch in diesem Jahr vergibt der Musikverein Gelsenkirchen wieder zwei Gesangsstipendien an junge Talente. Eine der Stellen erhält Caspar Schneider, die zweite teilen sich die Geschwister Franziska und Julia Beise.

Beim Weihnachtskonzert auf den 16-jährigen Sänger aufmerksam geworden

Franziska Beise (22), die derzeit eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-Technischen Assistentin (PTA) absolviert, und Julia Beise (24), die Hörakustikerin wird, hatten bereits im Vorjahr besagtes Stipendium erhalten. Jedoch teilten sie sich schon damals eine Stelle, weil der zweite Platz damals bereits vergeben war. Da beiden aber ein vollständiges Stipendium zugesagt wurde, werden sie ab März 2023 jeweils die zweite Hälfte in Anspruch nehmen.

Neu hinzugekommen ist laut Musikverein der 16-jährige Caspar Schneider, der aktuell die elfte Klasse des Max-Planck-Gymnasiums in Buer besucht. Der Vorstand des Musikvereins war durch ein Weihnachtskonzert an jener Schule auf ihn aufmerksam geworden.

Einige der Stipendiaten studieren im Anschluss sogar Musik

„Wir sind froh, dass wir unser Programm nach der Pandemie wieder aufnehmen konnten“, sagt Jannine Koch, die Vorsitzende des Musikvereins. „Es ist erstaunlich, welche Entwicklung die jungen Menschen innerhalb eines Jahres durchlaufen. Einige unserer Stipendiaten entscheiden sich im Anschluss an die Förderung sogar, Musik zu studieren“, so Koch weiter. Das motiviere den Verein natürlich, das Programm weiterzuführen. Finanziert wird es durch Mittel der Bürgerstiftung Gelsenkirchen und der Volksbank Ruhr Mitte.

Das einjährige Stipendium bietet neben wöchentlichem Einzelunterricht bei der Gesangslehrerin Jagna Sokorska-Kwika, frühere Solistin am Musiktheater im Revier, auch die Teilnahme an Proben, Veranstaltungen und Konzerten des Musikvereins. Jugendliche und junge Erwachsene können sich bei Interesse an einem Stipendiumsplatz melden unter: info@musikverein-gelsenkirchen.de.

