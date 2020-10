Schnell ziehende graue Wolken durchbrochen von Fetzen blauen Himmels, kurze Schauer und ein strahlender Regenbogen, die Natur bot den Besuchern auf dem Weg zum Musiktheater im Revier am späten Sonntagnachmittag den perfekten Rahmen für das 2. Sinfoniekonzert der Neuen Philharmonie Westfalen. „Landpartie“ hatte Generalmusikdirektor Rasmus Baumann das Programm genannt, eine Auswahl von drei Stücken, in denen eben die Natur im absoluten Mittelpunkt des Geschehens steht, in ihrer ganzen Gewalt und ihrer immensen Schönheit.

Zugegeben, der Auftakt mit einer Orchestersuite von Niels Wilhelm Gade, war nicht mit dem Wetter draußen konform, denn „Sommertag auf dem Lande“ erinnerte an Tage mit milderen Temperaturen. Fünf Episoden der Lust am Wandern, am Genießen des Schauspiels, das Wald und Wiesen bieten. Stimmungsvolle, harmonische Streicher dominierten das Klangbild. Baumann führte das Orchester durch zärtlichste Pianissimi, freundlich erhabene Hörner grüßten, die Flöten funkelten wie Sonnenstrahlen.

Pirmin Grehl brilliert an der Flöte im Gelsenkirchener Musiktheater

Welch einzigartiger Ausdruck gerade in diesem Holzblasinstrument steckt, zeigte das anschließende Konzert für Flöte und Orchester „Dances with the Winds“ des zeitgenössischen Finnen Einojuhani Rautavaara. Solist des Abends Pirmin Grehl, renommierter Preisträger und Dozent an den Musikhochschulen Luzern und Karlsruhe. Mystisch und mythisch wie die nordeuropäischen Landschaften begann das Stück mit der Soloflöte, ein tiefer Streicherteppich erhöhte die sphärische Wahrnehmung. Eine harmonische Wendung öffnete den Himmel und es erahnten sich unendliche Weiten.

Grehl brillierte an vier verschiedenen Querflöten- Stimmlagen, ließ nach der klassischen auch Bass, Alt und Piccolo in ihren Klangfarben wechselweise strahlen oder geheimnisvolle Tonsequenzen erschaffen. Baumann dirigierte behutsam leise, nahm Schwingungen und Bögen des Solisten mit in die Orchesterstimmen. Fünf Schlagwerker verstärkten gekonnt die Emotionen der Entrückung, des Staunens, des Übersinnlichen. Einen weiteren Blick auf seine Virtuosität bot Grehl als Zugabe an der Altflöte mit einer zauberhaften „Incantation“ des französischen Komponisten André Jolivet.

Höhepunkt des Konzertes in Gelsenkirchen: Die „Pastorale“ von Ludwig van Beethoven

Das Publikum in Gelsenkirchen liebt Baumanns Exkursionen in die Moderne, wie zahlreiche Gespräche in der Pause belegten. Auch, weil sich die Besucher über bekannte Klassik der zweiten Konzerthälfte freuen können. Die „Pastorale“ von Ludwig van Beethoven war natürlich der logische Höhepunkt einer solchen Naturthematik. Wer kennt nicht das Thema des „Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande“? Und trotzdem, oder gerade deshalb, war Empfinden und Gefühl der Musiker voller Tiefe. Hier die Leichtigkeit am Bach, dort das Brausen des Gewitters, die Solo-Holzbläser ebenso perfekt wie die kompakten Streichersektionen. Baumann und die Musiker begegnen der 6. Sinfonie wie einem alten Freund, dem innige Liebe und Vertrautheit entgegengebracht wird, und dies übertrug sich vollends auf das Publikum. Großer Applaus.