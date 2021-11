Neue Philharmonie Westfalen: Weiter geht die Saison 21/22

Highlight der zweiten Spielzeithälfte: Klassik-Star Anne Schwanewilms, gebürtig aus Gelsenkirchen, gastiert am 14. März 2022 in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen. Die Neue Philharmonie Westfalen hat ihre zweite Spielzeithälfte 2021/2022 vorgestellt. Mit Anne Schwanewilms bekommt Gelsenkirchen Star-Besuch.

Der „General“ blättert glücklich und zufrieden durchs Programmheft. „Da ist uns wirklich ein tolles Angebot gelungen“, sagt Rasmus Baumann, Chef am Pult der Neuen Philharmonie Westfalen. Bei aller Skepsis, ob sich die geplante zweite Spielzeithälfte des Landesorchesters aufgrund der aktuell wieder steigenden Coronazahlen tatsächlich durchziehen lassen wird, das Programm steht erst einmal bis zum Juni 2022.

Und der Plan, da werden Musikfans dem Dirigenten zustimmen, kann sich tatsächlich sehen lassen. Denn der Generalmusikdirektor konnte mit der Sopranistin Anne Schwanewilms einen echten Weltklassestar buchen. Zudem wird mit Matthias Kirschnereit ein prominenter und international beliebter Pianist am Flügel Platz nehmen.

Neue Philharmonie Westfalen: Erstmals gibt es zwei Spielzeithefte

Erstmals in der Geschichte des Klangkörpers gibt es diesmal in einer Saison gleich zwei Spielzeithefte. Das erste läuft Ende November aus, das neue wurde in dieser Woche am Orchestersitz in Recklinghausen vorgestellt und startet im Dezember. Der Grund, so Baumann: „Wir wollten die Pandemieentwicklung abwarten.“

Corona ist es auch geschuldet, dass das nächste Sinfoniekonzert noch an zwei Terminen im Großen Haus des Musiktheaters erklingt. Am 6. und 9. Dezember musiziert mit dem Violinisten Linus Roth ein Großer der Klassikszene im MiR. Er wird auf seiner wertvollen Stradivari Max Bruchs beliebtes Violinkonzert Nr. 1 interpretieren. Außerdem auf dem Programm: Johannes Brahms dritte Sinfonie. Als Gast dirigiert Constantin Trinks.

Die gebürtige Gelsenkirchenerin Anne Schwanewilms gastiert in ihrer Heimatstadt

Weiter geht es am 17. Januar, wenn Cellist Alban Gerhardt gemeinsam mit der NPW Tschaikowskys Rokoko-Variationen spielen wird. Dazu erklingen Werke von Béla Bartok und Maurice Ravel. Am 14. Februar interpretiert mit Matthias Kirschnereit ein ausgewiesener Mendelssohn-Spezialist dessen Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1. Musik zwischen Himmel und Hölle verspricht Anton Bruckners zweite Sinfonie.

Freunde großer Stimmen sollten sich den 14. März rot im Kalender anstreichen, denn dann gastiert Sängerin Anne Schwanewilms, gebürtig aus Gelsenkirchen, in ihrer Heimatstadt. „Ein echter Coup“, freut sich Baumann, der das Konzert auch leiten wird. Schwanewilms, bereits 2018 am MiR heftig umjubelt, singt Hector Berlioz‘ traumschönen Orchesterliederzyklus „Les nuits d’ete op. 7“.

Am 4. April stehen Werke von Chopin und Tschaikowsky auf dem Programm, bevor die Saison am 20. Juni mit Gustav Mahlers gewaltiger 3. Sinfonie „Was mir die Liebe erzählt“ endet. Dieser opulente Abend wird von gleich mehreren Chören aus der Region begleitet. Infos und Karten: 0209 4097200.

