Regisseur Volker Lösch realisiert am Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen die Produktion „Stadt der Arbeit“. Am Essener-Grillo-Theater führte er mehrfach Regie, beispielsweise brachte er dort 2018 das Stück „Der Prinz, der Bettelknabe und das Kapital“ zur Uraufführung.