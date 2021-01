Das Helene-Weber-Haus in Gelsenkirchen-Buer bietet einen Online-Kurs für Eltern an.

Kursangebot Neue Kurse für Eltern in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen-Buer DIe Corona-Krise sorgt für Stress in Famlien. Eine Gelsenkirchener Bildungsstätte bietet jetzt einen Online-Kurs zum Thema an.

Das Helene-Weber-Haus in Buer bietet ab der kommenden Woche einen Online-Kurs für Eltern zum Thema Erziehung an.

"Die Corona-Krise zwingt zu einer Gleichzeitigkeit, die viele Eltern überfordert", sagt Pädagogin Annette Lüer von der katholischen Bildungsstätte. Viele Eltern seien im Home-Office, die Kinder im Home-Schooling - "verschiedenste Bedürfnisse und Ansprüche treffen in den Familien aufeinander", so Lüer weiter.

An diesen Tagen finden die Kurse in Gelsenkirchen-Buer statt

Aus diesem Grund bietet das Helene-Weber-Haus ein Online-Seminar an. Es soll Müttern und Vätern in dieser besonders herausfordernden Zeit Entlastung geben und hilfreiche Ideen eröffnen. "Und das nicht nur in der aktuellen Lage sondern präventiv und nachhaltig", wirbt Annette Lüer.

Der Kurs findet an fünf Dienstagen jeweils von 19 bis 21 Uhr statt. Los geht es in der kommenden Woche, letzter Termin ist Dienstag, 16. Februar. Allerdings würden auch Vormittagskurse angeboten. Anmeldeschluss ist Sonntag, 17. Januar.

Hier gibt es weitere Infos

Das Helene-Weber-Haus weist außerdem darauf hin, dass, sobald es wieder möglich ist, auch wieder PEKiP- und Delfi-Kurse für Eltern mit Babys ab einem Alter von sechs Monaten angeboten werden.

Weitere Infos zu allen Kursangeboten stehen im Internet auf der Seite www.kefb.info. Auskunft gibt es auch per Telefon unter 0209 9331170.

