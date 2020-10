Neue Führungskräfte bei der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Direktion Verkehr und die Polizeiinspektion Gelsenkirchen stehen unter neuer Leitung. Jessica Bouska und Andreas Morbach stoßen zur Behörde.

Seit dem 1. Oktober ist Polizeirätin Jessica Bouska (41) neue Leiterin der Direktion Verkehr. Sie folgt auf Polizeioberrätin Nina Fischer, die zum Polizeipräsidium Bochum gewechselt ist. Zum Aufgabengebiet der Direktion Verkehr gehört die Kontrolle des fließenden Verkehrs, die Beobachtung und Lenkung des Verkehrsgeschehens bei Großereignissen oder die Präventivarbeit in Kindergärten und Schulen.

Polizeirätin Jessica Bouska ist neue Leiterin der Direktion Verkehr im Polizeipräsidium Gelsenkirchen. Foto: Foto: Polizei Gelsenkirchen

Ebenfalls zu Monatsbeginn hat Polizeidirektor Andreas Morbach (56) seine Tätigkeit als neuer Leiter der Polizeiinspektion Gelsenkirchen aufgenommen. Morbach ist Nachfolger von Polizeidirektor Jürgen Fix, der Ende September in den Ruhestand gegangen ist. Neben der Verantwortung für Beamten, die in Gelsenkirchen im Wach- und Wechseldienst tätig sind, wird Andreas Morbach in Zukunft bei Großeinsätzen, wie beispielsweise Fußballspielen oder sonstigen Großereignissen, als Polizeiführer fungieren.

