Mit dem städtischen Inforad fuhr Peter Föcking (r.) vom städtischen Referat für Stadtplanung an der Westfalen Tankstelle am Rande der Brüsseler Straße in Schalke vor. Mit Tankstellenbetreiber Özgür Karahan nahm er die neue Fahrrad-Servicestation in Betrieb.

Verkehr & Service Neue Fahrrad-Servicestation gibt es nun auch in Schalke

Gelsenkirchen-Schalke. Bis Ende des Sommers sollen an 50 Tankstellen in Gelsenkirchen neue Fahrrad-Servicestationen entstehen. Eine davon gibt es nun in Schalke.

Zur Strategie, das Angebot für Radfahrer in Gelsenkirchen attraktiver zu gestalten, gehört auch die Errichtung von rund 50 neuen Fahrrad-Servicestationen. Diese werden bis Ende des Sommers an allen Tankstellen auf Gelsenkirchener Stadtgebiet zu finden sein. Als eine der ersten präsentierte nun die Westfalen Tankstelle im Industriepark Schalker Verein an der Brüsseler Straße das neue Angebot.

Batterien von E-Bikes und Pedelecs kostenlos aufladen

Diese Hinweisschilder führen alle Radfahrer in Gelsenkirchen auf den richtigen Weg der beiden neuen Nord-Süd-Verbindungen zwischen der Innenstadt und Buer. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Neben einer Palette an Werkzeugen für kleinere und größere Reparaturen am Fahrrad finden alle Pedaleure dort auch die Gelegenheit, um platte Reifen aufzupumpen sowie die Batterie ihres E-Bikes oder Pedelecs kostenlos aufzuladen. Peter Föcking, der für den Radverkehr zuständige Mitarbeiter im Referat Stadtplanung, freute sich bei der Eröffnung, dass auch Tankstellenbetreiber Özgür Karahan bei dieser Aktion mitmacht. In der Tankstelle wartet im Food-Court „Zum Glück“ auf alle Radler zudem ein kulinarisches Angebot für eine Pause.



Neben den Servicestationen wurden zur Attraktivitätssteigerung auch neue Radwege als Nord-Süd-Verbindung zwischen Innenstadt und Buer eingerichtet. Zudem soll die Zahl der Leihräder und der Abstellanlagen deutlich erhöht werden.