Neue Doppelausstellung lockt ins Kunstmuseum Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Das Kunstmuseum Gelsenkirchen lockt ab sofort mit der Doppelausstellung „Kinetische Arbeiten von Peter Könitz und Fotogramme von Peter Buchwald“.

Das Kunstmuseum Gelsenkirchen präsentiert seit Dienstag, 6. Juli, in der Alten Villa die neue Ausstellung „Kinetische Arbeiten von Peter Könitz und Fotogramme von Peter Buchwald“. Blick und Bewusstsein werden in der Doppelschau geschärft, die die Aneignung von Welt auf unterschiedliche Weisen thematisiert.

Peter Könitz (Jahrgang 1942) befasst sich aus bildhauerischer Sicht mit Stabilität kontra Labilität, Statik und Dynamik, geometrischer Präzision versus irregulärer Verläufe. Praktische Werkstücke und ausgediente Haushaltsutensilien verwandelt er in künstlerische Objekte, die mittels Elektromotoren in Bewegung versetzt werden. Der gebürtige Mülheimer, der seit den 80er Jahren im niedersächsischen Wymeer lebt, zeigt aus seinem umfangreichen Repertoire vorzugsweise Kleinplastiken, kinetische Objekte und Modelle für Skulpturen im öffentlichen Raum.

Materialuntersuchungen mittels Fotografie

Alltagsgegenstände werden bei den Arbeiten des Fotokünstlers Peter Buchwald verfremdet – zu sehen im Kunstmuseum Gelsenkirchen. Foto: Kunstmuseum Gelsenkirchen

Der Fotokünstler Peter Buchwald (Jahrgang 1958) bereichert die Objekt- und Skulpturenschau durch experimentelle Fotoarbeiten. Zu den jüngsten lichtbildnerischen Arbeiten des in Gelsenkirchen und Herne lebenden gebürtigen Berliners gehören die Fotogramme. Peter Buchwald nennt sein Vorgehen: „Fotografische Materialuntersuchungen mit und an altem Zeug“. Alltagsgegenstände wie Glaskörper werden durch die gewählten Perspektiven, Beleuchtungen und Belichtungen verfremdet, so dass sich faszinierende Bildwelten eröffnen.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 12. September, im Kunstmuseum (Horster Straße 5-7 in Buer) zu sehen. Das Museum ist dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

