Neue DHL-Packstation eröffnet in Gelsenkirchen-Erle

Ein Mann schließt die Paketklappe einer DHL-Packstation (Archivbild): Jetzt hat eine weitere Packstation an der Ulrichstraße in Gelsenkirchen-Erle eröffnet.

Das Unternehmen DHL hat in Gelsenkirchen-Erle eine weitere Packstation eröffnet. So groß sind die Kapazitäten an der Ulrichstraße.

In Gelsenkirchen-Erle gibt es eine weitere DHL-Packstation. Ab sofort können Kunden an der Ulrichstraße 2 rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

Die Kapazität des neuen Automaten umfasse 108 Fächer, teilte das Unternehmen mit, und erweitere somit die Möglichkeiten des kontaktlosen Paketempfangs. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL-Paket-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Unternehmen bietet eine Übersicht über alle Filialen und Packstationen an

Kunden könnten ihre Päckchen und Pakete zudem in den rund 23.500 Filialen und DHL Paketshops abgeben und Sendungen auch direkt dort empfangen, so eine Unternehmenssprecherin. Online gekaufte Versandmarken können Kunden mit dem Service der „Mobilen Paketmarke“ zudem in Filialen, DHL Paketshops, an Packstationen oder vom DHL Zusteller während seiner Zustelltour ausdrucken lassen. Unter www.deutschepost.de/standortfinder können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.

