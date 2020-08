An drei Gelsenkirchener Schulen sind weitere Corona-Fälle aufgetaucht. Mehrere Klassenverbände sind in Quarantäne. Betroffen sind: das Berufskolleg Am Goldberg in Buer, das Hans-Schwier-Berufskolleg in Buer sowie die Gesamtschule Ückendorf.

Corona an Schulen Neue Corona-Fälle an drei Gelsenkirchener Schulen

An drei Gelsenkirchener Schulen hat es neue Corona-Fälle gegeben. Drei Schüler und ein Lehrer sind betroffen. Die Klassenverbände befinden sich nun in Quarantäne.

Zwei Kolleg-Schülerinnen in Gelsenkirchen-Buer mit Corona infiziert

Am Berufskolleg Am Goldberg in Buer sind zwei Schülerinnen, die beide nicht in Gelsenkirchen wohnen, als positiv getestet gemeldet worden. Die Schülerinnen, ihre Klassenverbände sowie die eingesetzten Lehrkräfte sind unter Quarantäne gestellt worden.

Lehrer in Gelsenkirchen positiv getestet

Am Hans-Schwier-Berufskolleg (Buer) ist zudem ein Lehrer nach den angelaufenen freiwilligen Tests als Positivfall ermittelt worden. In seinem Fall sowie im Falle der zwei von ihm unterrichteten Klassen übernehmen nun die Gesundheitsbehörden am Wohnsitz der teilweise von weit her kommenden Schülerinnen und Schüler die weitere Bearbeitung.

Corona entdeckt: Neuntklässlerin der Gesamtschule Gelsenkirchen-Ückendorf betroffen

Betroffen ist auch die Gesamtschule Ückendorf. Eine Schülerin der neunten Klasse ist am Corona-Virus erkrankt. Mitschüler und Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.