Neue Azubis bei den Stadtwerken Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. 14 Azubis fangen bei der Gelsenkirchener Stadtwerke-Gruppe ihre Ausbildung in sieben verschiedenen Berufen an. Neue Bewerber werden schon gesucht.

Die Ausbildung bei den Gelsenkirchener Stadtwerken (SG-Gruppe) hat am Montag, 2. August, angefangen. Neben den 14 Auszubildenden startete am Begrüßungstag auch eine Freiwillige im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der Zoologie.

Gelsenkirchener Stadtwerke-Gruppe setzt stark auf den IT-Bereich

Insgesamt bildet die SG-Gruppe in diesem Jahr in sieben verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Von Fachangestellten für Bäderbetriebe bis hin zur Tierpflegern bietet die SG-Gruppe eine Vielzahl an Karrieremöglichkeiten. Vor allem im IT-Bereich, darunter IT-System-Management, Fachinformatik für Systemintegration und IT-System-Elektronik werden dieses Jahr Ausbildungen angeboten.

Bewerbungsphase für das kommende Jahr bis zum 31. Oktober 2021

Bereits jetzt schon werden Azubis für 2022 gesucht. Bis zum 31. Oktober dieses Jahres können sich Interessierte melden. Mehr Info dazu auf: http://www.stadtwerke-gelsenkirchen.de/ausbildung.

