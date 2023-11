Nazi-Symbole und Vandalismus bei Gelsenkirchener Verein

Gelsenkirchen-Scholven/Gladbeck. An vier Stellen waren jüngst antisemitische Parolen in Gelsenkirchen aufgetaucht – jetzt meldet ein Tennisclub den fünften Vorfall.

Betroffen ist der TC Scholven. Der Verein hat Anzeige erstattet wie die Polizei bestätigt. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch sowie wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole.

Vier Tennisplätze des Clubs befinden sich nach Clubangaben in Scholven, ein weiterer auf Gladbecker Stadtgebiet, genauer gesagt im Stadtteil Zweckel. „Mitgliederschwund, Corona und steigende Unterhaltungskosten“ haben nach Angaben der Gelsenkirchener Vorstandsvorsitzenden und CDU-Politikerin Monika Kutzborski dazu geführt, dass dieser Platz zum Jahresende 2022 geschlossen worden sei.

TC Scholven: Vereinsheim aufgebrochen, Scheibe zerstört, Nazi-Symbol auf roter Asche

Die aufgebrochene Tür beim TC Scholven. Foto: Foto: TC Scholven

Der Polizei zufolge haben sich Unbekannte nun über ein Loch im Zaun unerlaubt Zutritt zur Platzanlage verschafft. „Die Tür des Vereinsheimes wurde aufgebrochen, eine Scheibe eingeschlagen“, so ein Sprecher. Stand heute sei nichts gestohlen worden. Stattdessen haben sich die Täter die Mühe gemacht, Laub und Moos wegzukratzen oder -zuschaufeln, um auf der roten Asche ein Hakenkreuz zu formen. Der Staatsschutz ermittelt deshalb. Die Polizei bezifferte den Tatzeitraum zwischen dem 26. Oktober und dem 2. November.

Wie die Behörde weiter mitteilt, ist die geschlossene Tennisanlage bereits zum zweiten Mal von unbekannten Eindringlingen heimgesucht worden. Zwischen dem 1. Juli und dem 26. Oktober haben Unbekannte bereits schon einmal Zaun und zwei Bänke beschädigt. Die große Zeitspanne rührt demnach daher, dass die aufgegebene Anlage nicht regelmäßig kontrolliert wird.

Damit summiert sich die Zahl der Vorfälle auf fünf. Die Gedenktafel für die ehemalige Synagoge in Gelsenkirchen-Buer ist von bislang unbekannten Tätern beschmiert worden, an Allerheiligen waren dort antiisraelische Parolen zu lesen. Ähnliche Sprühattacken hat es am Stadion Lohmühle an der Hugostraße, an zwei Supermärkten an der Emil-Zimmermann-Allee sowie an der Gesamtschule Buer-Mitte am Nollenpad gegeben.

