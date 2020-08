Naturschauspiel: Staubteufel fegt über Schalker Sportzentrum

Der Staubteufel von Schalke auf dem Ascheplatz am Sportzentrum Schürenkamp, aufgenommen vergangenen Donnerstag vom Platzwart der Anlage.

Gelsenkirchen. Auf dem Ascheplatz des Sportzentrums Schürenkamp in Gelsenkirchen-Schalke baut sich vergangene Woche ein Staubteufel auf. Das Phänomen im Video:

Seltenes Naturschauspiel auf Schalke: Ein Luftwirbel, auch Staubteufel genannt, fegte am vergangenen Donnerstagabend (6. August) über den Gelsenkirchener Ascheplatz am Sportzentrum Schürenkamp. Ein Wetterexperte erklärt, was es mit dem Phänomen auf sich hat.

Der Platzwart der Anlage, auf der die DJK BW Gelsenkirchen ihre Heimspiele austrägt, hatte geistesgegenwärtig sein Smartphone gezückt, als sich die sogenannte Kleintrombe auf dem Ascheplatz aufbaute. Verursacht wird der Wirbel unter anderem durch stark erhitzte Böden.

Alban Burster: „Harmlos, aber spektakulär“

Alban Burster, Experte von „Wetter.com“, erläutert gegenüber dem Nachrichtenportal DerWesten: „Staubteufel entstehen, wenn im Tagesverlauf plötzlich die heiß gewordene Luft aufsteigt. Und durch diese schnelle vertikale Bewegung nach oben kann es dann auch diesen Rüssel geben. Das dauert meist nicht lang und ist meist auch harmlos, sieht aber spektakulär aus.“

Gelsensport hatte das Video am Donnerstagabend auf Facebook veröffentlicht. Die Kommentare folgten auf den Fuß: Während ein Nutzer von der neuen „Feldreinigungsmaschine“ sprach, forderte ein anderer flugs den Bau eines Kunstrasen – auf dem dann garantiert kein Staubteufel mehr wirbeln würde.