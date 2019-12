Nah an der Innenstadt

Das Haus Caroline liegt in der Pothmannstraße im Gelsenkirchener Stadtteil Feldmark, in dem es auch einige Geschäfte zum Einkauf des täglichen Bedarfs gibt. Die Innenstadt ist in wenigen Busminuten zu erreichen. Dort sind sehr gute Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und öffentliche Einrichtungen wie die Bücherei und das Schwimmbad zu finden. Der Stadtgarten und der Revierpark Nienhausen haben eine gute Erreichbarkeit.

Um eine positive Lebenseinstellung zu unterstützen, ist es ein fester Bestandteil des pädagogischen Konzepts, dass die Bewohner auch am Leben außerhalb der Einrichtung teilhaben können. Dies geschieht einerseits durch das Wahrnehmen kreativer, kultureller und sportlicher Angebote und Veranstaltungen, durch Freizeitmaßnahmen im In- und Ausland sowie durch die Teilnahme an Nachbarschafts-, Gemeinwesen- und Gemeindeaktivitäten.