Der Gelsenkirchener Autor und Künstler Wolfgang Sternkopf (71) hat in der Corona-Zeit an weiteren Projekten gearbeitet. Sein neuestes Buch erscheint in diesen Tagen. Mit den lyrischen Texten korrespondieren Abbildungen von aktuellen, klar durchstrukturierten, geometrischen Reliefarbeiten, für die er Nägel nutzte.