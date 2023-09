Nächtliche Verfolgungsjagd durch Gelsenkirchen-Rotthausen

Gelsenkirchen. Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Gelsenkirchen-Rotthausen endete nach einem Unfall auf der Polizeiwache. Was geschehen ist.

Eine Verkehrskontrolle ist in der Nacht zum Montag in Gelsenkirchen-Rotthausen eskaliert. Der Fahrer eines schwarzen Skoda hatte die Aufforderung der Polizei, für die Verkehrskontrolle an der Chaudronstraße kurz nach Mitternacht anzuhalten, ignoriert und war weitergefahren. Daraufhin nahmen die Beamten mit dem Streifenwagen die Verfolgung auf. Der Skoda-Fahrer beschleunigte zunehmend und überfuhr mehrere rote Ampeln.

Nach einer Jagd durch die Innenstadt bog der Flüchtende auf der Rotthauser Straße links in die Zeppelinallee ab, fuhr auf den Gehweg, kam zum Stehen und kollidierte bei der weiteren Flucht mit dem Streifenwagen, der ihn verfolgte. Dabei wurden zwar die Beamten nicht verletzt, der Streifenwagen jedoch beschädigt und dadurch die Verfolgung unterbrochen. Bei der anschließenden Fahndung aber wurde das Fahrzeug erneut gesichtet und schließlich parkend in der Nähe der Halteranschrift gefunden.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Halter mutmaßlich auch der Fahrer. Dem 38-jährigen Gelsenkirchener, der offenbar auch unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren gegen ihn ist eingeleitet, das Auto und der Führerschein sind sichergestellt.

