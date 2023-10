Foto: Yannik Willing / FUNKE Foto Services

Exhibitionist Nackter Mann ekelt Frauen in Gelsenkirchener Frauen-Boutique

Gelsenkirchen. In der Kabine eines Bekleidungsgeschäfts für Frauen in Gelsenkirchen zog sich ein Mann nackt aus und belästigte danach Personal und Kundinnen.

Diese Begegnung hätte sie gerne vermieden: Die Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts für Frauen wurde am Dienstag, 10. Oktober, um 13.45 Uhr von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen sexuell belästigt.

Der Mann trat aus einer Umkleidekabine heraus vor die 33-jährige Frau und war dabei mit einem Mantel aus dem Geschäft an der Bahnhofstraße bekleidet. Er öffnete das Kleidungsstück, unter dem er gänzlich unbekleidet war und präsentierte sich der Angestellten.

Die 33-Jährige und andere Kunden nahmen Anstoß an dieser belästigenden Situation und wandten sich von dem Unbekannten ab. Der Tatverdächtige ging daraufhin wieder in die Umkleidekabine, zog sich seine Kleidung an und verließ das Geschäft, bevor die alarmierte Polizei eintraf.

Der Exhibitionist war circa 1,65 bis 1,75 Meter groß, von schlanker Statur, hatte schwarze Haare, einen Drei-Tage-Bart und war mit einem roten Kapuzenpullover sowie einer Jeans bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Hinweise an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

