Nachwuchs: Gelsenkirchener Handwerker geht besonderen Weg

Gelsenkirchen. Wie regelt das Handwerk seine Nachfolge, wenn es keinen Nachwuchs gibt? Zum Beispiel so wie ein Steinbildhauer in Gelsenkirchen-Hassel.

Es ist wahrscheinlich eines der drängendsten Themen in den nächsten Jahren: der Generationenwechsel in vielen Betrieb, insbesondere im Handwerk. Das Institut für Handwerkswesen an der Universität Göttingen hatte Mitte des Jahres eine Studie veröffentlicht, nach der allein in den nächsten fünf Jahren im Handwerk etwa 125.000 Betriebe und rund 78.000 Unternehmen zur Übergabe anstehen. Doch was tun, wenn der Nachwuchs fehlt oder die eigenen Kinder nicht einsteigen wollen? Ein Gelsenkirchener Handwerksbetrieb mit viel Tradition und Erfahrung geht einen anderen Weg – nicht nur aus Not, sondern auch aus gutem Grund.

Nachwuchssorgen: So kämpft ein Gelsenkirchener Handwerksbetrieb gegen den Mangel

Es ist kalt an diesem Morgen in Hassel, grau in grau der Himmel, und Rainer Zacharzewski sagt diese Worte, die schöner eigentlich nicht sein könnten: „Ich kann mir keine bessere Nachfolgerin vorstellen.“ Doch schwer fallen, das wird ihm diese Veränderung schon, das merkt er bereits jetzt. „Wie sagt man so schön? Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“

Das Zeichen der Innung auf dem Gelände des Hasseler Steinbildhauers Rainer Zacharzewski: Der Steinmetz hat trotz Nachwuchsmangel im Handwerk eine Lösung für seinen Betrieb gefunden. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Es war das Jahr 1959, als Rainer Zacharzewskis Vater Ernst, Steinmetz- und Steinbildhauermeister, seinen Handwerksbetrieb in Resse gründete. „Bedingt durch den ,Bauboom’ lag der Betriebsschwerpunkt im Bereich des Bausteinmetzes. So wurden unter anderen Terrazzotreppen, Bodenbeläge und Fensterbänke in Resse gefertigt und von dort aus geliefert und verlegt“, heißt es in der Chronik zum 60-jährigen Bestehen des Betriebes. 31 Jahre später stieg Rainer Zacharzewski ein, setzte einen neuen Schwerpunkt: die Herstellung von individuellen Grabmalen und Natursteinobjekten.

Lesen Sie mehr Nachrichten und Geschichten aus Gelsenkirchen:

Ein Leben für das Handwerk, Jahrzehnte des Schaffens: So etwas legt man nicht einfach ab. So verlässt Rainer Zacharzewski zwar seinen Betrieb, bleibt aber eigentlich in direkter Nähe, so gesehen sogar auf dem firmeneigenen Grundstück. Mit neuer Bleibe, einem eigens gebauten Haus, dazu einer Werkstatt. „Das war mir wichtig, eine Werkstatt zu haben.“ Denn: „Wir sind Kunsthandwerker, wir verbinden Kunst mit Handwerk“, sagt der Hasseler an diesem Morgen auch. Und das mit dem Kunsthandwerk will er weiter machen – denn auch das hat Tradition mit dem von ihm organisierten, beliebten Kunsthandwerkermarkt.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Zur Geschichte dieses Handwerks gehört auch Marilyn Lindner. Sie will das nächste große Kapitel schreiben und den Betrieb übernehmen. „Ich habe viel von Rainer mitgenommen über die Jahre“, berichtet die 35-Jährige. Sie sei mit der Zeit gewachsen, nun bereite es ihr mehr und mehr Freude, die Perspektive zu wechseln. Aufgeregt sei sie aber schon ein wenig mit Blick auf ihre neue Aufgabe – und scheint ein Stück weit erleichtert, dass der alte Chef noch in Reichweite bleibt. Egal, was kommt, welcher Stein, welcher Kunde, welche Fragen.

Nachwuchssorgen im Gelsenkirchener Handwerk: Familienbetrieb hat Nachfolge geregelt

Die beiden Meister ihres Fachs haben schon vor einiger Zeit gemeinsam die Nachfolge geregelt. „Meine beiden Kinder sind nicht dem Handwerk zugeneigt“, berichtet Zacharzewski. Marilyn Lindner dagegen wollte irgendwann in die Selbstständigkeit. Und dazu der ganze Rahmen: Das Handwerk an sich ist relativ selten, dazu gibt es relativ wenige Meisterinnen und noch weniger von ihnen seien bereit, sich selbstständig zu machen.

Rainer Zacharzewski nutzte die Gelegenheit, denn schon früh war für Marilyn Lindner klar: Sich auf eigene Beine zu stellen, einen Betrieb zu führen, dafür ist sie irgendwann zu alt. „Ich wollte nicht 40 sein, wenn ich eine so große Verantwortung übernehme“, sagt die Steinbildhauerin. Und so kommt es, dass der Ruhestand für Rainer Zacharzewski schon mit 60 beginnen wird, im Januar 2022 – so gesehen ganz passend als Geschenk zu seinem Geburtstag.

Nachwuchs im Hasseler Handwerk: „Es geht in meinem Sinne weiter“

Seitdem Rainer Zacharzewski seinen Betrieb 1992 nach Hassel verlagerte, ist aus einem kleinen Ansatz etwas Großes geworden. Die Ausstellungsflächen am Hasseler Friedhof messen 3000 Quadratmeter, hier werden mehr als 1000 Grabmal- und Natursteinobjekte präsentiert. Marilyn Lindner arbeitet nun schon seit 13 Jahren an der Hasseler Straße 93 bis 95. Und auch sie will, wie ihr Chef einst vor Jahren, neue Wege gehen. Sie plant, ein weiteres Standbein aufzubauen, neben der Steinbildhauerei, in einem Handwerk, das wie viele andere Branchen mit dem Nachwuchsmangel zu kämpfen hat: die Restaurierung von Grabsteinen.

Kooperation für mehr Wertschätzung im Handwerk Die Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen, die Kreishandwerkerschaft Emscher-Lippe, die Handwerkskammer Münster, die Agentur für Arbeit und das Integrationscenter für Arbeit (Jobcenter) haben Anfang Juli 2021 eine Vereinbarung unterzeichnet, die eine enge Kooperation zwischen den jeweiligen Akteuren vorsieht. Konkret soll es vor allem darum gehen, Jugendliche für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern. Die gemeinsame Vereinbarung soll dem Handwerk aber auch mehr Wertschätzung entgegenbringen und die Stärken der „Wirtschaftsmacht von nebenan“ mehr in den Blick der Öffentlichkeit rücken. Dazu gibt es eine großangelegte Werbekampagne mit dem Titel „GEmeinsam Zukunft gestalten“. In Gelsenkirchen gibt es rund 2300 Handwerksbetriebe mit 17.200 Beschäftigten, knapp über 1000 Auszubildenden und einem Jahresumsatz von mehr als zwei Milliarden Euro.

An die Zukunft ihrer Zunft, ihres Betriebes glauben beide, auch wenn sich die Entwicklung auf den Friedhöfen mit der Zeit sehr geändert habe, auch wenn das Interesse von Bewerbern an ihrem Handwerk gerade in den letzten beiden Jahren stark eingebrochen sei. Rainer Zacharzewski findet die passenden Worte: „Es geht in meinem Sinne weiter.“ Da versteht es sich von selbst, dass sein Name weiterhin auch Firmenname bleibt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen