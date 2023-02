Nacht der Bibliotheken: Gelsenkirchen macht am 17. März mit

Gelsenkirchen. Lesung, Zaubershow, Bücherbörse und Spielespaß: Die zehnte „Nacht der Bibliotheken“ am 17. März hat auch in Gelsenkirchen viel zu bieten.

Bei der zehnten Auflage der „Nacht der Bibliotheken“ ist auch Gelsenkirchen wieder mit am Start: „Grenzenlos“ lautet das Motto am Freitag, 17. März. Zwischen 17 und 21 Uhr bekommen Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen wieder eine Menge geboten. So laden die Kinderbibliothek und die Zentralbibliothek im Bildungszentrum an der Ebertstraße in der Altstadt zu Lesungen, Mitmachaktionen, Info-Ständen, Shows und Workshops ein.

Bestseller-Autor Carsten Henn liest aus seinem Erfolgsroman „Der Buchspazierer“

Zu den Höhepunkten des Abends gehört die Lesung mit Bestsellerautor Carsten Henn, der ab 18.30 Uhr Auszüge aus seinem Erfolgsroman „Der Buchspazierer“ vortragen wird. Verlockend ist auch ein Workshop für Kinder mit dem Beatbox-Meister Kevin O’Neal, der ab 20.30 Uhr startet. Der Zauberer Mr. Magic lädt zu seiner Zaubershow „Die magische Weltreise“ ein. Und natürlich gibt es auch diesmal wieder eine Bücherbörse, bei der Leseratten zu Schnäppchenpreisen zuschlagen können.

Unter dem Motto „Grenzenlos digital – unbegrenzt kreativ“ laden zudem zahlreiche Digital- und Kreativ-Stationen zum Mitmachen ein. Fremde Welten können auf digitalem Wege per Green Screen und Virtual-Reality-Brille entdeckt werden. Spielspaß wie Autorennen, Fußball garantiert der Einsatz von Spielekonsolen. Auch Drohnen, Bee-Bots, Blue-Bots und andere Roboter kommen an diesem besonderen Abend zum Einsatz.

Der Eintritt zur „Nacht der Bibliotheken“ ist frei

Ein Cocktail-Taxi im Innenhof und der Getränkeverkauf durch den Förderverein sorgen für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei. Das Programm endet gegen 21 Uhr. Weitere Infos: 0209 169 2819 oder im Netz: www.stadtbibliothek.gelsenkirchen.de.

