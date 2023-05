Wollen nachhaltiges Shoppen in Gelsenkirchen-Buer zum Erlebnis machen: Juut-Geschäftsführer Anja Killmaier und Uwe Walter. Einkauf und Gastronomie am Rande der Fußgängerzone bilden nur eine von drei Säulen des Geschäftsmodells, für das beide gut dotierte Jobs in der freien Wirtschaft aufgegeben haben.