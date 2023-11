Nachhaltig: Wertvolle Arbeit in Gelsenkirchens Reparaturcafé

Achim Frei und Alfonso Quatroventi vom Reparaturcafé im Mehrgenerationenhaus in Gelsenkirchen-Ückendorf: „Eigentlich kann fast alles mitgebracht werden, was selbst transportiert werden kann.“

Gelsenkirchen. Im Reparaturcafé in Ückendorf kommen alte Schätzchen auf den Tisch. Warum das nicht nur nachhaltig ist, sondern auch Menschen glücklich macht.

Eine defekte Kaffeemaschine, eine Lampe, die nicht mehr leuchtet oder ein Bügeleisen, das nicht mehr heiß wird: Diese und andere elektronische Geräte müssen nicht unbedingt im Müll landen. Es gibt eine nachhaltigere Lösung, bei der sich zeitgleich Kosten sparen lassen. Einmal im Monat können Bürger das Reparaturcafé im Mehrgenerationenhaus an der Bochumer Straße 117 in Gelsenkirchen-Ückendorf besuchen. Jeden ersten Mittwoch im Monat (nächster Termin am 6. Dezember) von 10 bis 12 Uhr stehen Experten mit verschiedenen Werkzeugen in der ersten Etage bereit.

Umweltschutz im Quartier: Wertvolle Arbeit in Gelsenkirchens Reparaturcafé

„Eigentlich kann fast alles mitgebracht werden, was selbst transportiert werden kann“, so Achim Frei, der seit März 2023 das Angebot zusammen mit Alfonso Quattroventi leitet. Frei meint damit Haushaltsgeräte, aber auch alte Plattenspieler, Staubsauger, Kühlgeräte, Lampen, Weihnachtspyramiden und Radios. Computer, Drucker, Handys oder Fernseher werden hingegen aufgrund ihrer Komplexität ungern angenommen.

Meral Aslan ist Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses und freut sich über das Engagement der beiden Gelsenkirchener Achim Frei und Alfonso Quattroventi im Reparaturcafe. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Wenn man sich unsicher ist, kann man das Mehrgenerationenhaus vorab kontaktieren. Die Profis probieren gerne ihr Möglichstes aus, haften aber nicht und können keine Garantie für eine Reparatur geben. Im besten Fall wird das Gerät ohne Ersatzteile wieder zum Laufen gebracht. Falls die doch im Fall der Fälle benötigt werden, müssen die Besitzerinnen und Besitzer sie bis zum nächsten Termin selbst besorgen. Bei ganz alten Geräten kann es sein, dass defekte Teile gar nicht mehr hergestellt werden.

Die beiden Tüftler Frei und Quattroventi geben aber auch Tipps, wo sich neue Materialien bestellen lassen. Im schlimmsten Fall bleibt zwar ein kaputtes Gerät, aber doch das Gefühl, eine Reparatur zumindest versucht zu haben. Alfonso Quattroventi: „Das Angebot kostet die Leute nichts und ist sehr umweltfreundlich.“ Der 71-Jährige fährt fort: „Alles, was repariert wird, muss nicht neu hergestellt werden.“

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Das Fachpersonal befindet sich mittlerweile in Rente und bietet die Arbeit im Reparaturcafé ehrenamtlich an. Achim Frei beispielsweise war Radio- und Fernsehtechniker, Alfonso Quattroventi ist gelernter Elektromeister und führte 25 Jahre lang das Elektrofachgeschäft „Elkom“ an der Weberstraße. Mehrfach haben die beiden schon Dankesanrufe im Nachgang bekommen. Denn nicht nur die Funktionalität des Geräts spielt für viele Menschen eine Rolle, sondern auch der persönliche Wert. Teils sind die Gegenstände vererbt worden oder erinnern an einen geliebten verstorbenen Menschen. „Viele hängen an ihren Geräten. Nicht selten kommen Leute mit ihren Andenken“, so Achim Frei.

Mehrgenerationenhaus – offen für alle Menschen Das Mehrgenerationenhaus Gelsenkirchen ist offen für alle Menschen. Es bietet Möglichkeiten der Begegnung aller Generationen unabhängig von Alter, Herkunft und Kultur. Die Stromsparchecker vom Caritasverband beraten jeden Mittwoch zum Energiesparen. Die Nachbarschaftsstifter sind ebenfalls mittwochs offen für Bürgeranliegen. Jeden Donnerstag helfen die Technikbotschafter Menschen bei der Handhabung von Smartphone und Co. Und jeden zweiten Freitag beraten die Knappschaftsältesten zum Thema Rente. Alle Angebote finden zwischen 10 und 12 Uhr statt. Weitere Angebote unter: mehrgenerationenhaeuser.de

„Bereits 2014 hatten wir die Idee, dass das ein schönes Angebot wäre. Damals war das Mehrgenerationenhaus noch in der Neustadt“, so Meral Aslan, die das Haus in Trägerschaft des Generationennetzes koordiniert. Mehrere Jahre wurde vergeblich nach einem Profi, der die Arbeit beherrscht, gesucht. Alfonso Quattroventi, zunächst bei der Initiative Nachbarschaftsstifter des Mehrgenerationenhauses tätig, rief das Angebot Anfang des Jahres ins Leben. Und das, nachdem man die Suche schon lange aufgegeben hatte. Achim Frei hörte davon, war direkt begeistert und stieg mit ein. Gesucht werden laut Meral Aslan weiterhin handwerklich begabte Menschen, die das Reparaturcafé unterstützen möchten.

Telefonisch erreichbar ist das seit 2006 vom Bund geförderte Mehrgenerationenhaus in Ückendorf von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr unter 0209-169-6666.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen