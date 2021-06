Blaulicht Nachbarschaftsstreit in Gelsenkirchen: Sieben Verletzte

Gelsenkirchen-Rotthausen. Nachbarschaftsstreit in Rotthausen: Sieben Männer haben sich in Gelsenkirchen gegenseitig verletzt. Die Polizei ermittelt.

Sieben Männer haben sich am Sonntagabend (20. Juni) bei einem Nachbarschaftsstreit in Gelsenkirchen-Rotthausen geschlagen und gegenseitig verletzt. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Demnach trafen Beamte gegen 22.05 Uhr auf dem Hinterhof an der Belforter Straße in Rotthausen ein. Sie vernahmen lautstarke Streitigkeiten. Eine körperliche Auseinandersetzung hätte beim Eintreffen zwischen den sieben Männern im Alter von 16 bis 59 Jahren jedoch nicht mehr stattgefunden, heißt es von der Behörde.

Streit in Gelsenkirchen: Polizei ermittelt und leitet Strafverfahren ein

Bei der vorangegangenen Streitigkeit seien fünf Männer verletzt worden, so dass sie vor Ort von der Besatzung eines Krankenwagens behandelt werden mussten. Zwei Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizisten nahmen den Sachverhalt auf, führten Gespräche mit den beteiligten Personen und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an.

