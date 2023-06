Nachbarschaftshilfe eskaliert: Polizisten ziehen ihre Waffen

Gelsenkirchen-Schalke. In Gelsenkirchen ist eine Hilfe unter Nachbarn eskaliert. Polizisten zogen ihre Pistolen, weil der Helfer Waffengewalt androhte. Darum ging es.

Eine Nachbarschaftshilfe endete in Gelsenkirchen mit einem Polizeieinsatz, bei dem die Beamten ihre Dienstwaffen zückten.

Helfer in Schalke will Leiter zurück und droht mit Messer- und Schusswaffeneinsatz

Mit gezogenen Dienstwaffen sind am Samstag, 10. Juni, Einsatzkräfte der Polizei in eine Wohnung an der Königsberger Straße in Schalke vorgerückt. Vorangegangen war eine vermeintlich harmlose Nachbarschaftshilfe. Gegen 23.45 Uhr setzte ein 37 Jahre alter Mann einen Notruf ab. Der Gelsenkirchener gab an, dass er einen Nachbarn um eine Leiter gebeten habe, um über den Balkon in seine Wohnung zu kommen, weil er seinen Wohnungsschlüssel vergessen habe.

Kurz darauf habe der 42 Jahre alte Helfer jedoch seine Leiter zurückverlangt und dabei gedroht, ein Messer oder Schusswaffe einzusetzen, um die Herausgabe zu erzwingen. Die Beamten drangen daraufhin mit gezogenen Waffen die Wohnung des Verleihers auf und fixierten ihn sicherheitshalber.

Bei der Waffe handelt es sich um eine Schreckschusspistole, für die er keinen gültigen Waffenschein ha. Die Waffe wurde sichergestellt, eine Anzeige wegen Bedrohung, Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ist die Folge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen