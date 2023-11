Ein Teenager aus Dortmund sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in zwei Autounfälle in Gelsenkirchen verwickelt zu sein, bei denen eine Frau (35) aus Bochum schwer verletzt worden ist.

Fahndungserfolg Nach zwei Unfällen in Gelsenkirchen: 14-Jähriger in U-Haft

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen/Dortmund. Zwei Unfälle hat wohl ein erst 14-Jähriger in Gelsenkirchen mit dem Auto verursacht, eine Frau sogar schwer verletzt. Jetzt sitzt er U-Haft.

Ein Teenager aus Dortmund sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in zwei Autounfälle in Gelsenkirchen verwickelt zu sein, bei denen eine Frau (35) aus Bochum schwer verletzt worden ist.

Wie die Polizei jetzt berichtet, sind auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Essen am Freitag, 27. Oktober, drei Häuser in Gelsenkirchen und Dortmund durchsucht und der Untersuchungshaftbefehl gegen den 14-jährigen Tatverdächtigen vollstreckt worden. Ein Fahndungserfolg für die Behörden, denn zunächst verlief die Suche nach einem Unfallfahrer ins Leere.

Unfall an Europastraße in Gelsenkirchen – Briefbotin schwer verletzt – Golf sichergestellt

Vorangegangen waren am vergangenen Dienstag, 22. Oktober, zwei Unfälle in Gelsenkirchen. Ein bis dato unbekannter Autofahrer rammte zunächst gegen 8.08 Uhr auf der Brüsseler Straße zunächst das Fahrzeug einer 30-jährigen Frau, als er in den fließenden Verkehr einscheren wollte, danach flüchtete er. An dem Fahrzeug der Gelsenkirchenerin entstand hoher Sachschaden, die Frau blieb unverletzt.

Direkt im Anschluss, um 8.09 Uhr, kam es zu einem zweiten Verkehrsunfall, als der flüchtende Autofahrer eine 35-jährige Frau auf ihrem Motorroller auf der Europastraße überholen wollte. Die Bochumerin, eine Briefbotin, stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Sie kam stationär in ein Krankenhaus.

Auto und Fahrer setzten ihre Flucht in Richtung Ückendorf fort. Straßensperrungen und auch der Einsatz eines Polizeihundes brachten den Einsatzkräften zunächst wenig ein. Das Auto, ein grauer VW Golf, stellten Beamte einige Hundert Meter von den beiden Unfallstellen entfernt noch auf der Europastraße sicher. Ein Zeuge gab an, dass aus dem Auto zwei Männer zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Ostpreußen-/Europastraße weggerannt seien.

Die Ermittlungen haben nun zu dem 14-Jährige geführt. Bei den Durchsuchungen wurden laut Polizei zahlreiche Beweismittel sichergestellt.

