Gelsenkirchen. Wo unterkommen, wenn es in den eigenen vier Wänden in Gelsenkirchen gebrannt hat? Wie die Verwaltung den Menschen hilft.

Nach Wohnungsbrand: Wie Gelsenkirchen Betroffenen hilft

Ein Wohnungsbrand ist schon schrecklich genug. Wenn keine Menschen zu Schaden gekommen sind, darf man von großem Glück reden und sich in der Regel bei den Rettern von der Feuerwehr bedanken. Trotzdem stehen Betroffene dann erst einmal vor der Frage: Wo unterkommen, wenn die eigenen vier Wände von den Flammen verkohlt wurden?

Unterbringungskapazität in Notfällen reicht für 90 Personen

Einer, der in solchen Brand-Notfällen wie zuletzt an der Grenzstraße/Liebfrauenstraße in Schalke am 28. Dezember einspringt, ist Frank Strahl, Teamleiter im städtischen Referat Soziales und mit der Arbeit der Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle (ZfW) betraut. „Die Stadt verfügt über Unterbringungsmöglichkeiten für 90 Personen“, sagt Strahl.

Dazu zählten Notunterkünfte respektive möblierte und ausgestattete Wohnräume, wie sie beispielsweise Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden sowie außerdem neun Hotels im Stadtgebiet, die vorübergehend in die Bresche sprängen: Gästehaus Hege (Heegestraße 10, Buer), Hotel am Stern (Bismarckstraße 70, Bulmke-Hüllen), Hotel St. Petrus (Munckelstraße 3, Altstadt), Maritim Hotel (Am Stadtgarten 1, Altstadt), Hotel Buerer Hof (Hagenstraße 4, Buer), Hotel Ibis (Ringstraße1-3, Altstadt), Hotel Monopol (Springestraße 9, Buer), Arena-Hotel (Willy-Brandt-Allee 54, Erle) sowie Heiner’s Parkhotel (Am Bugapark 1D, Horst).

Unterbringungsschecks für neun Hotels in Gelsenkirchen

Die Beherbergung in den Hotels kann auf dem kurzen Dienstweg über die Rettungskräfte der Feuerwehr „per Unterbringungsscheck umgesetzt werden“, wie Feuerwehr-Pressesprecher Carsten Jost erklärt. Die Retter verfügen über solche Scheck-Kontingente für Übernachtungen mit Frühstück, der Aufenthalt ist aber auf zwei bis drei Tage begrenzt. Sollte es Probleme geben, etwa, dass von Brand betroffene Menschen gar keine Hausratsversicherung besitzen, was laut Frank Strahl „recht häufig vorkommt“, so wird die Stadt über die ZfW tätig, um sie nach einem Hotelaufenthalt oder der Station in einer Notunterkunft in Wohnungen des normalen Immobilienmarktes unterzubringen.

Beim Wohnungsbrand an der Grenzstraße in Schalke ist den geretteten Menschen Hilfe angeboten worden. „Unterbringungshilfe ist aber nicht in Anspruch genommen worden“, so Strahl weiter, was dafür spreche, dass die Betroffenen bei Freunden und Verwandten Unterschlupf gefunden haben dürften.