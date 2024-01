Nach Unfallflucht: Polizei sucht beteiligten Mercedes

Gelsenkirchen Mit einem riskanten Fahrmanöver verursachte ein Mercedes-Fahrer einen Unfall in Gelsenkirchen-Buer. Polizei sucht dringend Zeugen.

Die Polizei Gelsenkirchen bittet nach einer ungeklärten Unfallflucht nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Gesucht wird die Fahrerin oder der Fahrer eines schwarzen Mercedes, der am Samstag, 30. Dezember, in einen Unfall in Buer verwickelt war. Gesucht werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf das Fahrzeug und die Person am Steuer geben können.

Laut Polizei war es am 30. Dezember gegen 14.10 Uhr, als ein 26-jähriger Mann die Beamten telefonisch alarmiert hatte. Er war am Kreisverkehr an der Emil-Zimmermann-Allee unterwegs, nachdem er zuvor mit seinem Land Rover von der A 2 abgefahren war und sich dann auf der linken Spur einsortiert hatte, um im Kreisverkehr in Richtung Buer fahren zu können.

Mercedes zog unvermittelt vom rechten Fahrstreifen in den Kreisverkehr

Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr zog die unbekannte Autofahrerin oder der unbekannte Autofahrer unvermittelt mit dem schwarzen Mercedes vom rechten Fahrstreifen, der in Richtung Erle führt, in den Kreisverkehr hinein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Gelsenkirchener Rover-Fahrer mit seinem Wagen nach links aus und touchierte dabei den Bordstein., wodurch sein Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Die Fahrerin oder der Fahrer des Mercedes setzte die Fahrt fort, ohne sich um den verunglückten Wagen und den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nun bittet die Polizei die Unbekannte oder den Unbekannten, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Gesucht werden zudem Zeugen. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365-6252 oder -2160.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen