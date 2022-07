Nach Randale: Mehr Security in Gelsenkirchens Freibädern?

Gelsenkirchen. Sommerhitze birgt Konfliktpotenzial im Freibad. Wie Gelsenkirchener Sport-Paradies und Revierpark Nienhausen die Sicherheit erhöhen wollen.

Sommerhitze lässt manches Gemüt überkochen. Erst vor kurzem machten Freibad-Schläger im Gelsenkirchener Sport-Paradies Schlagzeilen, parallel dazu gingen in Bochum randalierende Jugendliche am Ende noch auf Badegäste los, so dass die Polizei anrückte. Konsequenz: Mehr Security in Bochumer Bädern. Und in Gelsenkirchen? Hier gibt es ebenso Wachpersonal, hier werden die Kräfte allerdings nicht von vornherein aufgestockt, sondern mit Blick auf Wetterlage und zu erwartendem Besucherdrang eingesetzt, wie Stadtwerke-Sprecherin Janin Meyer-Simon und der Nienhauser Gesundheitsparkleiter Franz Dümenil sagten.

Einlassbeschränkungen, Wachpersonal und Farbcodes sollen Sicherheit erhöhen im Gelsenkirchener Sport-Paradies und im Revierpark Nienhausen

„Zum Glück gibt es bei uns nur 50-Meter-Wellen- und Nichtschwimmerbecken“, erklärt Franz Dümenil. Imponiergehabe meist jünger männlicher Besucher auf einem Sprungturm gebe es deshalb nicht. „Damit ist das Konfliktpotenzial schon mal etwas geringer als anderswo“, so Dümenil, der tumultartige Szenen wie zuletzt am Essener Grugabad tunlichst vermeiden möchte.

Das Gelsenkirchener Sport-Paradies und der Revierpark Nienhausen verstärken je nach Wetterlage und zu erwartendem Besucherandrang ihr Sicherheitspersonal, damit es in den Freibädern nicht zu Konflikten und Übergriffen kommt. Foto: Friso Gentsch / dpa

Damit so etwas nicht auch in Gelsenkirchen geschieht, sollen nicht mehr als 3000 Badegäste im Nienhauser Freibad an besonders heißen Tagen wie jetzt ab Sonntag erwartet Erfrischung finden. Neben der Option einer Einlassbeschränkung bei zu hohem Andrang macht man die Zahl der Sicherheitsleute in der Feldmark vom Wetterbericht abhängig.

Permanent große Trupps an Security über Wiesen und andere Badbereiche patrouillieren zu lassen, geht aus Kostengründen nicht. Die Zugangsbeschränkung schafft zwar keine absolute Sicherheit – die gibt es ohnehin nicht – schmälert aber das Konfliktpotenzial nach Meinung Dümenils schon recht erheblich.

Diese Sicherheitsmaßnahmen sollen im Gelsenkirchener Sport-Paradies für störungsfreien Badbetrieb sorgen

Ähnlich geht auch das Sport-Paradies vor. Dort war es im Mai dieses Jahres im Hallenbad zu einer Schlägerei unter Jugendlichen gekommen, bei der ein Messer von der Polizei gefunden wurde. Im Sommer 2019 floss in dem Freizeitbad sogar Blut, als ein Kontrahent nach einer wilden Verfolgung ein Messer zückte.

Das Sport-Paradies verfügt über einen Sprungturm, derzeit ist das 50-Meter-Becken wegen Bauarbeiten noch auf unbestimmte Zeit gesperrt. Aufgrund der Baustelle ist die Besucherkapazität bereits seit Beginn der Freibadsaison auf 1200 Gäste reduziert, sodass „keine Enge im Freibad“ erwartet wird.

„Abhängig von der Wetterlage erhöhen wir die Sicherheitsvorkehrungen“, erklärte Janin Meyer-Simon. Die Anzahl der eingesetzten Sicherheitskräfte liege je nach Besucherauslastung im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Mit den Erfahrungen der vergangenen Wochen habe es zwei maßgebliche Anpassungen gegeben. „Neben der Aufstockung unseres Sicherheitspersonals geben wir bereits seit Juli farbige Einlassbänder an unsere Schwimmgäste aus, die während des gesamten Aufenthalts getragen werden sollen“, so die Stadtwerke-Sprecherin weiter.

Täglich wechselnde Farben und vordefinierte Nummern sollen dazu führen, Badegäste ohne gültige Eintrittskarte herauszufiltern. Von diesen Maßnahmen erhoffe man sich an den kommenden heißen Tagen einen störungsfreien Betrieb.

