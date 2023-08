Nach Sommer-Fiasko: Gelsenkirchener Ferienpass im Herbst

Welche Angebote hält der Ferienpass der Stadt Gelsenkirchen für die Herbstferien 2023 denn so bereit? Unter anderem natürlich vergünstigten Eintritt in den Zoo.

Gelsenkirchen. Im Sommer 2023 gab es ihn weitestgehend nicht, für die Herbstferien hat ihn die Stadt Gelsenkirchen nun vorgelegt: den neuen Ferienpass.

Auf den Ferienpass der Stadt Gelsenkirchen haben Kinder und Familien in diesem Sommer vergeblich gewartet: Wie berichtet, gab es diesen nicht, weil es der Verwaltung laut eigenen Angaben aus personellen Gründen nicht möglich war, ein entsprechendes Angebot auf die Beine zu stellen. Nach der WAZ-Berichterstattung hat die Stadt zwar noch kurzerhand ein paar Angebote für die zweite Hälfte der Sommerferien aus dem Boden gestampft, wiederholen sollte sich der teilweise Ausfall des Ferienpasses aber nicht mehr.

Für die Herbstferien jedenfalls hat die Verwaltung nun vorgesorgt und bietet unter anderem zu Fahrten zum Movie Park in Bottrop, zum Allwetter-Zoo in Münster oder zum Ketteler Hof in Haltern anmelden. Als Aktionsangebote vor Ort in Gelsenkirchen gibt es Zooführungen, Senderführungen bei Radio Emscher Lippe, Manga- und Tanzkurse in der Kunstschule oder Einblicke hinter die Kulissen der Feuerwehr.

Neben den Fahrten und Aktionen profitieren Nutzerinnen und Nutzer des Familienpasses von Rabatten und ermäßigten Preisen unter anderem in der Schauburg, dem Apollo Cinemas Multiplex, dem Deutschen Fußballmuseum, dem Kletterwald Haltern, Schwarzlicht Minigolf in Bochum oder dem VRoom.Ruhr. Diese Rabatte sind alle im Ferienpass enthalten, nur bei den Familienfahrten und bei einigen Aktionsangeboten fallen zusätzliche Kosten an.

Die Pässe können ab 4. September an verschiedenen Verkaufsstellen, zum Beispiel im Familienbüro an der Ebertstraße 20 oder in den Stadtteilbibliotheken in Buer, Horst und Erle erworben werden. Der Ferienpass kostet 5 Euro für Einzelpersonen und 10 Euro für eine Familie mit bis zu fünf Personen (maximal zwei Erwachsene). Für Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergelds gilt ein ermäßigter Preis von einem Euro. Eine Übersicht über das gesamte Angebot des Ferienpasses gibt es unter www.gelsenkirchen.de/ferienpass.

