Nach Schockanruf bei Seniorin: Gelsenkirchener festgenommen

Dank eines aufmerksamen Nachbarn hat die Gelsenkirchener Polizei einen Betrüger festnehmen können, der per Schockanruf eine Seniorin um ihr Erspartes bringen wollte.

Gelsenkirchen. Fast 100.000 Euro wollte ein Betrüger aus Gelsenkirchen bei einer Seniorin ergaunern. Mit einem Schockanruf. Am Ende schnappten Handschellen zu.

Dank eines aufmerksamen Nachbarn hat die Gelsenkirchener Polizei einen Betrüger festnehmen können, der per Schockanruf eine Seniorin um ihr Erspartes bringen wollte. Der 21-jährige Gelsenkirchener wurde festgenommen, jetzt versucht die Polizei, die Hintermänner dingfest zu machen.

Die 83 Jahre alte Dame hatte am Mittwoch, 23. August, gegen 15.45 Uhr einen sogenannten Schockanruf bekommen. Damit versetzen Betrüger vor allem ältere Leute in Panik, um sie zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck zu bewegen. In der Regel wird den Senioren eine extreme Notfallsituation eines Familienangehörigen täuschend echt vorgegaukelt.

Betrüger fordert 90.000 Euro von Gelsenkirchenerin, sonst gehe die Enkelin in Gefängnis

So auch dieses Mal: 90.000 Euro verlangte der Unbekannte am Telefon, nachdem eine vermeintliche Enkelin der 83-Jährigen zuvor tränenreich eröffnet hatte, dass sie in einen tödlichen Unfall verwickelt worden sei und nur die hohe Kaution den Gang ins Gefängnis verhindern könne.

Extra hohe Summen werden laut Polizei immer wieder verlangt. Die Betrüger spekulieren darauf, dass viele potenzielle Opfer über solche Beträge nicht verfügen, aber dann geschockt durch die geschilderten Ereignisse bereitwillig preisgeben, was sie auf die Schnelle an Bargeld maximal locker machen können. Im Falle der Gelsenkirchenerin war es laut Polizei „immer noch ein fünfstelliger Betrag“. Lesetipp:Heimtückische Betrüger schocken Opfer mit Horror-Story – Betroffener erzählt von seinen tiefen seelischen Wunden

Nachbar schöpft Verdacht: Festnahme eines Gelsenkircheners (21)

Weil die ältere Dame nicht mobil ist, sollte das Geld an der Haustür abgeholt werden. Als sich die 83-Jährige mitsamt dem Bargeld auf den Weg nach unten begab, schellte sie spontan bei Nachbarn an, damit diese ihr helfen können. Ihr Glück: Denn der 57-jährige Nachbar durchschaute umgehend den Betrug. Er bat die Seniorin hinein und alarmierte die Polizei. Gleichzeitig beobachtete er, wie ein Mann bereits vor der Haustür auf und ab lief.

Die herbeigeeilten Polizeibeamten nahmen den 21-jährigen Gelsenkirchener vorläufig fest, sein Mobiltelefon sowie sein mitgeführtes Bargeld wurden beschlagnahmt. Bei solchen Telefonbetrügereien operieren die Täter oft von Callcentern im Ausland aus. Komplizen vor Ort schöpfen dann bei den Senioren die Wertgegenstände ab. Nun hofft die Polizei, über den Festgenommenen und die Auswertung seines Telefones an die Hintermänner zu kommen.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen