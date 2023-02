Nach Raubserie: Jugendliche in Gelsenkirchen festgenommen

Gelsenkirchen. Erneuter Erfolg für Ermittlungskommission „König“: Gelsenkirchens Polizei nahm zwei Jugendliche fest, sie sollen an der Raubserie beteiligt sein.

Erfolg für die Ermittlungskommission „König“: Am Dienstag-, und am Mittwochmorgen, 14. und 15. Februar, konnte die Polizei Gelsenkirchen zwei weitere Tatverdächtige festnehmen. Die 14 und 15 Jahre alten Gelsenkirchener sind jeweils eines Raubdelikts dringend tatverdächtig, heißt es seitens der Polizei. Insgesamt konnten bisher acht Tatverdächtige durch die Ermittlungsarbeit der EK „König“ in Untersuchungshaft genommen werden.

Dem 14-Jährigen wird unter anderem auch die Beteiligung an einem Raub in Buer vorgeworfen. Am 20. Januar dieses Jahres soll er gemeinsam zwei weiteren jungen Männern einem 14-Jährigen am Busbahnhof Buer Kopfhörer geraubt haben. An zwei Raubdelikten in Bulmke-Hüllen und Schalke am 10. Januar soll der 14-Jährige ebenfalls beteiligt gewesen sein.

Wegen der Häufung von Beutezügen auf Gelsenkirchens Straßen und Plätzen, hatte die Polizei im vergangenen Jahr eine Ermittlungskommission eingesetzt. „Die Häufung von Raubdelikten, räuberischen Erpressungen und Diebstählen in den vergangenen Tagen und Wochen ist auch der Polizei Gelsenkirchen aufgefallen“, erklärte Polizeisprecher Thomas Nowaczyk im November 2022 auf Nachfrage der Redaktion.

Schon vor einigen Wochen habe die Behörde daher eine Ermittlungskommission eingerichtet, die sich ausschließlich damit beschäftigt, die angesprochenen Taten aufzuklären und Tatverdächtige zu identifizieren.

