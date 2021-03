Nach Raub und Randale: Polizei nimmt 53-Jährige fest

Erst Randale, dann ein Raub: Die Gelsenkirchener Polizei hat eine 53-Jährige festgenommen, die eine Bäckerei in der Altstadt ausgeraubt hat.

Randale und Angriff auf eine Angestellte: Die Gelsenkirchener Polizei konnte am Donnerstagnachmittag, 25. März, eine Frau festnehmen, die kurz zuvor eine Bäckerei in der Altstadt ausgeraubt hatte.

Nach Raub und Randale: Gelsenkirchener Polizei nimmt 53-Jährige in der Altstadt fest

Um 17.51 Uhr hat die 53-Jährige laut Polizeibericht die Filiale an der Hauptstraße betreten. Dort sprach sie das Verkaufspersonal an, schmiss mit Brotkörben um sich und verletzte dabei eine 56 Jahre alte Angestellte leicht.

Als die Verkäuferin sich mit einem Besenstiel zur Wehr setzte, zeigte die Gelsenkirchenerin den Griff einer Luftpistole an ihrem Hosenbund. Daraufhin flüchtete die Bäckerei-Angestellte aus dem Laden, während sich die 53-Jährige an einer Kassenschublade bediente. Als sie schließlich selbst den Laden verließ, wurde sie von mehreren Zeugen verfolgt, gestoppt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Die Frau wurde vorläufig festgenommen.

So mutig das Verhalten der Zeugen auch war, rät die Polizei, in solchen Situationen umgehend die 110 zu rufen und sich nicht selbst unnötig in Gefahr zu bringen.