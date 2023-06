Nach plötzlicher Schließung: Wann das Café Extrablatt öffnet

Es tut sich was beim Extrablatt Gelsenkirchen: Im Inneren arbeiten Handwerker. Das Café hatte am 22. Juni überraschend geschlossen.

Es tut sich etwas im Café Extrablatt an der Arminstraße in der Gelsenkirchener Innenstadt: Die Bilder im Innenraum sind abgehängt, Geschirr und Gläser stehen auf den Tischen. Ein Eimer Farbe auf dem Gang, im hinteren Teil des Gastraums arbeiten Handwerker. Auf der Terrasse sind Stühle und Tische mittlerweile ordentlich aufgestellt. Neuigkeiten gibt’s an der Tür: „Modernisierungspause – Aufgrund von Modernisierungs-Arbeiten haben wir vorerst geschlossen. Wir sind voraussichtlich 10.07. wieder für euch da.“ Es ist der Beginn der von der Zentrale in Emsdetten angekündigten Arbeiten, mit der die Schließung von gleich drei Standorten, in Gelsenkirchen, in Essen-Rüttenscheid und am Essener Baldeneysee, begründet worden war.

Die Schließung des beliebten Gastro-Betriebs am 22. Juni kam plötzlich. Auf der Homepage der hiesigen Filiale hieß es vor knapp einer Woche: „Achtung: Unser Betrieb bleibt vorübergehend geschlossen. Wir halten euch auf dem Laufenden!“. Stühle und Tische im Außenbereich des Cafés standen unverkettet an Ort und Stelle und auch die WAZ, die Besucherinnen und Besucher sonst vor Ort lesen können, lag am Donnerstagvormittag auf dem Boden vor der Tür. Wie überraschend die Schließung kam, wurde auch daran deutlich, dass einige Gäste verdutzt vor der Tür standen und den Aushang als Geschäftsaufgabe interpretierten, mit den entsprechenden Kommentaren: „Na toll, noch ein Café weniger in der Innenstadt.“

„Die Entscheidung, die Standorte vorübergehend zu schließen, wurde getroffen, um eine umfassende Modernisierung durchzuführen und sicherzustellen, dass alle baulichen Mängel behoben werden. Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste stehen für uns an erster Stelle, und wir möchten, sicherstellen, dass sie in einer einwandfreien Umgebung bewirtet werden“, heißt es in der Verlautbarung wörtlich. Um welche Art baulicher Mängel es sich handeln soll, bleibt auf Nachfrage der WAZ offen.

Auch in Essen hatte die überraschende Schließung der beiden Filialen für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit Ayhan Gencaslan hatten die drei betroffenen Extrablatt-Filialen denselben Geschäftsführer. Er steht allerdings nicht mehr im Impressum, sondern Franz-Samuel Wefers. Wefers ist Geschäftsführer der gesamten Extrablatt-Kette, die im Franchise-Modell betrieben wird. Das Gelsenkirchener Extrablatt wurde 2001 eröffnet und ist eines der letzten Cafés rund um die Bahnhofstraße.

