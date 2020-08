Nach Missverständnis: Prügelei in Bulmke-Hüllen eskaliert

Kloppe in Bulmke: In Gelsenkirchen eskalierte die Situation am Donnerstag (6. August) nach einem Missverständnis (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Aus einem Streit zwischen zwei Männern entwickelt sich eine Massenschlägerei, die Polizei Gelsenkirchen setzt einen Diensthund ein.

Ein Missverständnis führte am Donnerstagabend zu einer Schlägerei an der Ampelkreuzung Bismarckstraße/Wanner Straße in Bulmke-Hüllen. Von zwei Beteiligten wuchs die Auseinandersetzung schnell auf 20 Personen an, die Polizei Gelsenkirchen setzte einen Diensthund ein.

Ausgangspunkt war das Telefonat eines 23-jährigen Autofahrers aus Hannover mit seiner Freundin, das ein 18-jähriger Fußgänger an der Kreuzung mitbekam – und auf seine neben ihm stehende Schwester bezog. Worten folgten Schläge und laut Polizeiangaben „wechselseitige Körperverletzungen mit fünf Beteiligten“.

Polizei Gelsenkirchen setzt Diensthund ein

Als die Polizisten gegen 18 Uhr eintrafen und sich inzwischen 20 Personen an der Kreuzung versammelt hatten, entspannte sich die Lage – nur um kurz darauf mit neuen Beteiligten wieder auszubrechen. Die Beamten setzten einen Diensthund ein, die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.