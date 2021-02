Nach Kellerbrand: Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen

In Gelsenkirchen kam es am Donnerstagabend zu einem Kellerbrand.

Gelsenkirchen-Beckhausen. In Gelsenkirchen-Beckhausen hat am Donnerstagabend ein Keller gebrannt. Verletzte gab es dabei keine. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagabend, 18. Februar, ist es in einem Mehrfamilienhause in der Horster Straße zu einem Kellerbrand gekommen. Verletzte habe es bei dem Brand in Gelsenkirchen-Beckhausen keine gegeben – dafür entstand jedoch ein „erheblicher Sachschaden“. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Wie es zu dem Brand in Beckhausen kam, ist unklar

Beim Eintreffen der Polizei-Beamten gegen 21.30 Uhr sei die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen. Wie die Feuerwehr Gelsenkirchen meldete, sei der Keller dabei „stark verraucht“ gewesen. Zudem befanden sich demnach noch zwei Bewohner in einem oberen Stockwerk in ihrer Wohnung. Beide wurden durch einen Atemschutztrupp gerettet. Parallel löschte ein weiterer Feuerwehr-Trupp den Brand im Keller.

Wie es zu diesem kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen können sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 sowie bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 melden.

