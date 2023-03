Die untere Hagenstraße (unten im Bild) in Gelsenkirchen-Buer soll Teil eines Experiments werden, in dessen Zuge die Außengastronomie belebt wird.

Gastronomie Nach Frust über Gastro-Lärm in Buer: CDU lobt Experiment

Gelsenkirchen-Buer. Mehr Außengastronomie, mehr Kultur: Die CDU Gelsenkirchen lobt das geplante Projekt Urbanus-Kiez. Dann könne Buer wieder Investoren anziehen.

Trotz Klagen über Lärm und Kot im Hauseingang: Die CDU Nord wertet Ablauf und Resonanz auf den Bürger-Info-Abend zur Gastronomie an der Hagenstraße positiv. „Der Urbanus-Kirchplatz und die Sackgasse Hagenstraße haben sich klar als Potenzialraum herausgestellt“, so die Bilanz von Dieter Kutzborski als CDU-Fraktionsvorsitzendem in der Bezirksvertretung Nord.

Dort müsse der „Kern einer attraktiven Buerschen City entstehen.“ Aus einer „klugen Kombination von Gastronomie, Kultur, Events und Kindergelände“ könne sich eine hohe Aufenthaltsqualität entwickeln, bei der „natürlich die berechtigten Interessen der unmittelbaren Anwohner berücksichtigt werden“ müssten.

CDU Gelsenkirchen sieht „sich andeutende Toleranz“ bei Anwohnern der Hagenstraße

Bei den Anwohnern, die an der Veranstaltung teilnahmen, sieht er eine „sich andeutende Toleranz“, die durch eine verstärkte Präsenz von Polizei, KOD und privaten Sicherheitsdiensten sowie Maßnahmen des passiven Lärmschutzes aktiv aufgegriffen werden müssten.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die mehrmonatige geplante Projektphase zum Urbanus-Kiez im Sommer begrüßt Kutzborski „sehr“, ebenso die wissenschaftliche Begleitung durch ein (Lärm-)Gutachten der Wirtschaftsförderung von Dezernent Simon Nowack (CDU). Die Belebung der Gastronomie-, Kultur- und Event-Szene unterstütze optimal die Entwicklung der City, damit diese „wieder spannend für Investoren und Händler“ wird.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen