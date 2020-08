Nach Festnahme: Polizei sucht Besitzer dieser Schmuckstücke

Gelsenkirchen-Resse. Bei einem mutmaßlichen Einbrecher fand die Gelsenkirchener Polizei mehrere Schmuckstücke. Jetzt sucht sie die Eigentümer.

Die Gelsenkirchener Polizei hatte Mitte Juli einen Mann festgenommen, der mutmaßlich in eine Wohnung in Resse eingebrochen war. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten weitere Schmuckstücke – und suchen jetzt die Eigentümer.

Am 13. Juli war ein 29-Jähriger in eine Wohnung an der Kriemhildstraße eingebrochen. Die 66-jährige Bewohnerin hatte den Mann dabei überrascht und in die Flucht geschlagen, wenig später konnten Polizisten ihn festnehmen.

Als die Beamten den mutmaßlichen Einbrecher durchsuchten, fanden sie bei ihm auch Diebesgut, das nicht aus der Wohnung an der Kriemhildstraße stammte: Einen Ring, eine Kette und eine Brosche. Da der Mann Bezugspunkte in den Kreis Recklinghausen hat, könnten sich auch dort mögliche Tatorte befinden, vermutet die Polizei. Sie hat die Bilder der Schmuckstücke daher jetzt veröffentlicht.

Wer sein Eigentum erkennt oder Hinweise zu den Eigentümern geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 0209 365-8112 oder unter 0209 365-8240 zu melden.