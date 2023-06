Nach Fahrerflucht: Gelsenkirchener von der Polizei gestellt

Gelsenkirchen-Scholven. Mit einem Strafverfahren endete ein Unfall mit Fahrerflucht in Gelsenkirchen. Zeuge bringt Einsatzkräfte so auf die Spur.

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Gelsenkirchen hat die Polizei den Verursacher identifiziert. Der 36-jährige Gelsenkirchener muss sich einem Strafverfahren stellen. Er war berauscht.

Zeuge beobachtet, wie Gelsenkirchener in Scholven gegen eine Laterne fährt

Der Polizei zufolge ist der Gelsenkirchener am Samstag, 3. Juni, an der Feldhauser Straße im Stadtteil Scholven gegen 5.33 Uhr mit einem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren. Anschließend flüchtete der 36-Jährige. Allerdings hatte ein Zeuge die Kollision beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Der Beobachter konnte der Polizei offenbar hilfreiche Details nennen, nämlich wohin Fahrer samt Auto nach dem Crash verschwanden. Die Beamten trafen den Gelsenkirchener und sein Fahrzeug kurz darauf auf einem Garagenhof in derselben Straße an.

Der leicht verletzte Mann räumte den Unfall ein und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der 36-Jährige angab, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben, und ein freiwilliger Atemalkoholtest positiv ausfiel, entnahm ihm ein Arzt Blutproben.

Polizisten stellten den Führerschein sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

