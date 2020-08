Nach Diebstahl: Rad auf Ebay angeboten - Polizei fasst Täter

Erfolg für die Polizei nach einem dreisten Raddiebstahl (Symbolbild) in Gelsenkirchen. Beim Weiterverkauf schnappte die Falle zu: Festnahme in Duisburg. Der Täter hatte das Rad bei Ebay angeboten, der Besitzer täuschte darauf Kaufinteresse vor.

Gelsenkirchen-Buer. Erfolg für die Polizei nach einem dreisten Raddiebstahl in Gelsenkirchen. Beim Weiterverkauf schnappte die Falle zu: Festnahme in Duisburg.

Auf schnelles Geld hatte wohl ein 15-Jähriger aus Duisburg gehofft, als er ein am Samstag, 1. August, gestohlenes Rad fix über Ebay wieder an den Mann bringen wollte. Dumm für ihn: Der vermeintliche Käufer war ausgerechnet der rechtmäßige Besitzer - die Polizei hatte dem Täter eine Falle gestellt.

Gestohlenes Trekking-Rad aus Gelsenkirchen tauchte bei Ebay-Kleinanzeigen auf

Laut Polizei wurde das Rad gegen 11 Uhr am Samstag am Berger See im Ortsteil Buer gestohlen. Der 35-jährige Eigentümer hatte sein Trekkingrad im Bereich der Pöppinghausstraße verschlossen abgestellt. Eine Stunde später war es weg, worauf der Mann sofort zur Polizei eilte und Anzeige erstattete.

Kurios: Kaum, dass das Rad weg war, wurde es im Internetportal „ebay-Kleinanzeigen“ bereits zum Verkauf angeboten. Der Bestohlene nahm daraufhin Kontakt zum „Verkäufer“ auf und täuschte Kaufinteresse vor.

Beim Verkauf des gestohlenen Rades in Duisburg schnappte die Falle zu: Festnahme

Vereinbart wurden Kauf und Übergabe in Duisburg. Aber hier wartete nicht nur der vermeintliche Käufer auf den 15-Jährigen, sondern auch Einsatzkräfte der Polizei Duisburg. Folge: Vorläufige Festnahme und ein Strafverfahren.